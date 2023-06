Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dieser Woche Kasachstan und Kirgistan bereist, will er laut seinem Amt als „Signal der Partnerschaft an die Staaten Zentralasiens“ verstanden wissen, die sich „in der schwierigen Nachbarschaft Russlands und Chinas“ befänden.

Wie sensibel die Lage für Kasachstan ist, Steinmeiers erstes Reiseziel von Montag bis Mittwoch, zeigte sich etwa, als der Bun­despräsident und sein Gastgeber, der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew, am Dienstag in Astana vor die Presse traten. So heißt die Hauptstadt seit dem vergangenen September wieder, nach einem dreieinhalbjährigen Intermezzo als „Nur-Sultan“ zu Ehren des früheren Prä­si­denten Nursultan Nasarbajew. Stein­meier sagte, die EU und Kasachstan ständen in engem Kontakt zu der Frage, eine Umgehung der gegen Russland im Ukrainekrieg verhängten Sanktionen zu vermeiden. Dafür gelte es, alles zu tun, sagte Steinmeier.

Russland ist Kasachstans größter Wirtschaftspartner, die beiden Länder sind miteinander in der Eurasischen Wirtschaftsunion verbunden. Eigene Sanktionen gegen Russland will Kasachstan nicht verhängen. Doch Tokajew hat angekündigt, die westlichen Sanktionen „nicht verletzen“ zu wollen. Allerdings haben Beobachter bemerkt, dass der Export von Produkten wie Smartphones und Laptops aus der EU nach Kasachstan im vergangenen Jahr stark angestiegen ist.

Kasachstans „Multivektorenpolitik“

Russland setzt offen auf den „Parallelimport“, eine Art legalisierten Schmuggels, um an solche und andere Produkte zu kommen, die Sanktionen oder Verkaufs­beschränkungen seitens der Hersteller unterliegen. Gegen den Reexport aus Kasachstan nach Russland will Astana nun auf ein Onlinesystem setzen, das die Warenströme kontrollieren soll.

Tokajew blieb seiner strategischen Un­bestimmtheit, auch „Multivektorenpolitik“ genannt, am Dienstag treu, vermied an Steinmeiers Seite das Thema Sanktionsumgehung, bekundete bloß die Bereitschaft, zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln. Das offizielle Protokoll des Auftritts erwähnt das Thema gar nicht. Steinmeier sagte, Deutschland wie Kasachstan träten für die Grundsätze der territorialen Unversehrtheit und der Souveränität von Staaten ein.

Das stimmt zwar, doch hat Tokajew jüngst die Militärparade zum 9. Mai in Moskau besucht, die der russische Präsident Wladimir Putin als Zeichen der Unterstützung für seine „Spezialoperation“, den Krieg in der Ukraine, inszenieren ließ. Dabei trug Tokajew indes kein schwarz-orangefarbenes Georgsbändchen, das Zeichen der Invasoren. Ein Konzert des russischen Schlagersängers Grigori Leps in Kasachstan wurde gerade abgesagt; Anlass war Empörung über eine jüngst von dem Putin- und Kriegsunterstützer ausgelobte Abschussprämie für westliche Panzer.

Kasachisches Öl für Raffinerie in Schwedt?

Steinmeier wird nach Zentralasien von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, und auch andere, für Astana wie Berlin erbaulichere Wirtschaftsthemen als die Sanktionsumgehung prägten seinen Besuch in Kasachstan. So ging es am Dienstag um zusätzliches kasachisches Öl für die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, die nun ohne russisches Öl auskommen muss.

Am Mittwoch reiste Steinmeier ins westkasachische Aktau weiter, wo er den Grundstein für den Neubau eines Instituts für Nachhaltige Ingenieurwissenschaften legte. Steinmeier verwies auf das Projekt des sogenannten Mittleren Korridors, einer Alternativroute zum Transport von Wirtschaftsgütern zwischen Asien und Europa unter Umgehung Russlands. Das Institut, das von der Deutsch-Kasachischen Universität und der Jessenow-Universität in Aktau getragen wird, hat Steinmeier zufolge auch eine politische Bedeutung als Modellprojekt für die künftige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kasachstan.

Für Mittwoch Abend war Steinmeiers Weiterflug nach Kirgistan geplant, das ebenfalls mit Russland in der Eurasischen Wirtschaftsunion verbunden ist. In der Hauptstadt Bischkek wird er von Präsident Sadyr Dschaparow empfangen. Dann will Steinmeier ei­nen Nationalpark im Hochgebirge besuchen und sich dort über den Einfluss des Klimawandels informieren. Am Frei­tag will der Bundespräsident nach Deutschland zurückfliegen.