Steinmeier in Israel : Der Bundespräsident ist neugierig

Yair Lapid, alternierender Ministerpräsident Israels und Außenminister, begrüßt Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in Jerusalem. Bild: dpa

Mit schwierigen Koalitionen kennt sich der deutsche Bundespräsident aus. Das Acht-Parteien-Bündnis in Israel aber fasziniert ihn. So sehr, dass er sich recht weit in die Innenpolitik des Gastlandes vorwagt.