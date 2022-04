Bundespräsident Steinmeier : Besuch in der Ukraine war offenbar „nicht gewünscht“

Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch am Dienstag in Polen. Bild: AFP

Die ukrainische Führung hat einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew abgelehnt. Polens Präsident Andrzej Duda habe in den vergangenen Tagen angeregt, dass sie beide gemeinsam mit den Präsidenten Litauens, Lettlands und Estlands in die ukrainische Hauptstadt reisen, „um dort ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen“, sagte Steinmeier am Dienstag während eines Besuchs in Warschau. „Ich war dazu bereit. Aber offenbar – und ich muss zur Kenntnis nehmen – war das in Kiew nicht gewünscht.“

In der Ukraine nimmt man Steinmeier übel, dass er sich bis unmittelbar vor dem Krieg für die russische Gaspipeline Nord Stream 2 eingesetzt hat. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, hat den Bundespräsidenten deshalb mehrfach in scharfen Worten kritisiert. Steinmeier hat es unlängst öffentlich als Fehler eingestanden, dass er sich gegen die Warnungen aus Osteuropa für die Pipeline ausgesprochen hat, die von Russland als Möglichkeit zur Umgehung der Ukraine bei Gaslieferungen nach Europa geplant war.

„Solidarität heißt auch: Wir werden Lasten tragen müssen“

In Warschau sagte Steinmeier, eine Rückkehr zur Normalität mit Russland könnte es unter einem Präsidenten Putin nicht geben. Er warnte jedoch in der Debatte über einen Stopp russischer Gaslieferungen davor, dass die EU-Staaten sich mit Sanktionen nicht mehr selbst schädigen dürften als Russland. Er forderte aber auch Opferbereitschaft. „Solidarität heißt auch: Wir werden Lasten tragen müssen.“

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, in der Ukraine gehe es darum, dass „die USA bereit sind, mit Russland bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen“. Doch gehe es gerade um das Ende der „monopolaren Welt“. An der Seite des belarussischen Machthabers Alexandr Lukaschenko, der mit Putin den Weltraumbahnhof Wostotschnyj im östlichen Amur-Gebiet besuchte, warf Putin Kiew vor, von Versprechen in den Istanbuler Verhandlungen abgerückt zu sein und kündigte an, seine „Militäroperation“ fortzusetzen; sie laufe „nach Plan“. Putin bezeichnete das russischen Soldaten zugeordnete Massaker von Butscha nahe Kiew als „Fake“.

Die ukrainischen Behörden bestätigten einen Bericht über einen möglichen chemischen Angriff durch Russland in Mariupol am Montag zunächst nicht. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar sagte, man prüfe die Informationen aus der belagerten Stadt. Es könne auch sein, dass die russischen Truppen Phosphor-Munition eingesetzt hätten.