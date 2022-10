Bundespräsident in Kiew : Wir geben die Ukraine nicht auf!

Von der Berliner Konferenz geht ein wichtiges Signal aus. Es verstärkt auch Steinmeiers Solidaritätserklärungen in der Ukraine. Auch wenn eine Städtepartnerschaft keine Kampfpanzer ersetzt.

Kiews Bürgermeister Klitschko zeigt Steinmeier Einschlagsorte in der Innenstadt Bild: dpa

Kann man schon über den Wiederaufbau der Ukraine reden, wenn Putin weiter Tag und Nacht sein Möglichstes tut, um das von ihm überfallene Land in Schutt und Asche zu legen? Man kann nicht nur, man muss. Abwarten ist angesichts des Elends keine Option.

Der Wiederaufbau braucht eine möglichst gute Vorbereitung. Wo kommen die Abermilliarden her? Wer entscheidet, für was sie (zuerst) eingesetzt werden? Wie wird sichergestellt, dass die Mittel nicht in dunklen Kanälen verschwinden? Dafür muss bereits jetzt Sorge getragen werden.

Schon die drei bis fünf Milliarden, die monatlich in die Ukraine fließen sollen, um deren Zusammenbruch zu verhindern und einer Riesenflucht nach Westen vorzubeugen, werden kriminellen Elementen wie ein Jahrhundertgeschenk vorkommen.

Nach den Dissonanzen endlich ein Duett

Von der Berliner Konferenz geht ein wichtiges Signal aus, für die Angegriffenen wie für den Aggressor. Es lautet: Wir geben die Ukraine nicht auf. Das stärkt den Widerstandsgeist der Überfallenen, die einem schweren Kriegswinter entgegengehen, mindestens so sehr wie die Solidaritätsbekundungen von Besuchern aus dem Westen.

Es trifft sich gut, dass Steinmeiers späte Visite in Kiew mit der Geberkonferenz in Berlin zusammenfällt. Die gibt der Zusicherung des Bundespräsidenten, die Ukraine auch weiterhin zu unterstützen, eine konkrete Bedeutung.

Steinmeier hat Städtepartnerschaften mitbringen können, aber keine Kampfpanzer; solche Gastgeschenke zu machen liegt nicht in den Grenzen seiner Kompetenzen. Da muss er auf den Kanzler verweisen. Bei solchen Gelegenheiten wird auch das Ausland wieder daran erinnert, dass der Bundespräsident zwar der erste Mann im deutschen Staate ist, machtpolitisch aber nicht einmal die zweite Geige spielt.

Doch in der dem Staatsoberhaupt wohlvertrauten Diplomatie gilt auch: Der Ton macht die Musik. Nach den Dissonanzen vom April ist es gut, dass Steinmeier und Selenskyj sich endlich zum Duett treffen, vielleicht sogar zu einem mit Vergangenheitsbewältigung.