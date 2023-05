Steinmeier in Litauen : Familienausflug an die NATO-Ostflanke

Manchmal kommt jemand auf eine Idee, und dann fragen sich alle, warum das bis dahin niemandem eingefallen ist. Jetzt hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier so eine Idee. Und so kam es, dass sein präsidentielles Flugzeug am Montagabend in Vilnius von einem Dutzend Soldaten mit übergroßer Freude er­wartet wurde. Die Männer und Frauen an der Rollbahn fieberten allerdings weniger dem Staatsoberhaupt entgegen als seinen Gästen.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert schicken Bundestag und Regierung deutsche Soldaten in Auslandseinsätze in alle Welt, Somalia, Bosnien-Herzegowina, Af­ghanistan oder Mali, und seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine nun auch immer öfter an die Ostflanke der NATO. Zehntausend Männer und Frauen haben im Wüstensand, in den Schluchten des Balkans oder im Baltikum gedient. Viele Politiker haben sie dort immer wieder besucht, gut und richtig. Aber niemand hat je daran gedacht, einmal die­jenigen mitzunehmen, die zu Hause derweil die Stellung hielten. Steinmeier ist der, der das nun ändert: Zwölf Familienangehörige hat er eingeladen, ihn nach Vilnius und zum deutschen Kontingent der Enhanced Forward Presence der NATO zu begleiten, Ehefrauen, Ge­schwister, Eltern, ein Sohn.