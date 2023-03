Noch sind es viel weniger als im Süden, doch auch an Amerikas Nordgrenze gibt es immer mehr illegale Grenzübertritte – und zwar in beide Richtungen. Muss das Migrationsabkommen mit Kanada neu verhandelt werden?

Geht es um das Thema Migration und seine Herausforderungen, dann richtet sich der Blick in den Vereinigten Staaten in der Regel gen Süden, in Richtung amerikanisch-mexikanische Grenze. Mehr als 2,3 Millionen Menschen versuchten dort im vergangenen Jahr, nach Amerika zu gelangen. Gerade erst hat Präsident Joe Biden auch deshalb eine Kehrtwende hin zu einer strengeren Asylpolitik vollzogen. Doch immer häufiger spielen sich inzwischen auch an der nördlichen Grenze zu Kanada Szenen ab, wie man sie bislang nur aus Texas kennt: Aufnahmen zeigen Familien mit Kindern auf dem Arm und Menschen, die mit einem Rucksack durch unwegsames Gelände unterwegs sind. In diesem Fall: in beide Richtungen. Immer mehr Migranten wollen aus Kanada in die Vereinigten Staaten ge­langen, immer mehr auch aus den USA nach Kanada weiterziehen.

Im vergangenen Jahr wollten gut 100.000 Migranten an der nördlichen Grenze nach Amerika einreisen. Unvergleichlich viel weniger als an der südwestlichen Grenze der Vereinigten Staaten. Doch im Vergleich mit 2021 hat sich die Zahl mehr als verdreifacht. Allein im Januar dieses Jahres gab es so viele versuchte Grenzübertritte wie im vergangenen Januar und Februar zusammen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Migranten, die aus Mexiko nach Montreal oder Toronto geflogen sind. Mexikaner brauchen nur ein Besuchervisum, um in Kanada einzureisen. Sie hoffen, an der weit weniger frequentierten Grenze nicht unter Verweis auf die pandemiebedingten Einreisebeschränkungen „Title 42“ weggeschickt zu werden. Diese erlaubt es Grenzbeamten, Migranten ohne Verfahren abzuweisen.