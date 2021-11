Steigende Infektionszahlen : Die Niederlande stehen vor Corona-Einschränkungen

Die niederländische Regierung will am Freitag wohl neue Corona-Maßnahmen beschließen. Restaurants und bestimmte Geschäfte müssten dann am frühen Abend schließen, die Anzahl von Menschen, die man treffen darf, würde beschränkt.

Die Niederlande wollen wegen der stark steigenden Infektionszahlen wieder einen Teil des öffentlichen Lebens einschränken. Wie der Fernsehsender NOS berichtete, sollen gastronomische Betriebe und Geschäfte, die nicht für den täglichen Bedarf da sind, um 19 Uhr schließen. Außerdem sollen die Bürger maximal vier andere Personen in einen Privathaushalt einladen. Sportveranstaltungen sollen ohne Publikum stattfinden.

Außerdem sollen Bereiche, die allein mit dem Coronapass zugänglich sind, künftig nur noch Geimpften und Genesenen offenstehen, nicht aber auch Getesteten (2-G-Regel). Die Einschränkungen sollen zunächst für drei Wochen gelten und von Samstagabend an greifen.

Die formelle Entscheidung sollte am Freitagnachmittag im Kabinett getroffen und am Abend von Ministerpräsident Mark Rutte verkündet werden. Die Regierung würde damit noch weitergehen als ihr eigener Expertenrat, der „lockdownähnliche“ Einschränkungen für zwei Wochen empfohlen hatte. Allerdings sollen Kino und Theater offen bleiben.

Am Donnerstag hatte das Land mit 16.300 Neuinfektionen in 24 Stunden einen neuen Höchststand seit Ausbruch des Coronavirus verzeichnet. Der bisherige Rekordwert von 13.000 stammte aus dem Dezember. Die Krankenhäuser, in denen es im Verhältnis weniger Intensivbetten gibt als in anderen EU-Staaten, warnen vor einer Überlastung. In den Niederlanden sind 82 Prozent der Bewohner über zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft, eine der höchsten Quoten in der EU. Von Dezember an sind Auffrischungsimpfungen geplant.