Stefan Löfven : Schwedens Ministerpräsident kündigt Rücktritt an

Auch den Parteivorsitz der schwedischen Sozialdemokraten will Löfven abgeben. Das teilte er in einer Rede mit. Die Entscheidung sei lange in ihm gereift.

Der schwedische Regierungschef Stefan Löfven hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 64 Jahre alte Politiker gab am Sonntag bekannt, dass er sein Amt als Parteivorsitzender der Sozialdemokraten zum Parteitag im November niederlegen und danach auch als Ministerpräsident aufhören werde. Die Entscheidung sei schon seit einer Weile in ihm gereift, sagte Löfven am Sonntag bei einer Rede in Akersberga in der Nähe von Stockholm, wie der Sender SVT und die Nachrichtenagentur TT berichteten.

Ende Juni war Löfven nach einem Misstrauensvotum bereits schon einmal als Ministerpräsident zurückgetreten. Nach wenigen Tagen erhielt er im schwedischen Parlament aber wieder die nötige Unterstützung.

Auslöser für die Regierungskrise war ein Streit um die Mietpreise für Neubauten. Löfven führt derzeit eine rot-grüne Minderheitsregierung an. Es ist die dritte Regierung, der er vorsteht. Die nächste Parlamentswahl ist für September 2022 geplant.