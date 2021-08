Forderung an Taliban : Stammesführer wollen an Regierung beteiligt werden

In den nächsten Tagen wollen die Taliban das vollständige Kabinett bekannt geben. Doch afghanische Stammesführer melden Ansprüche an.

An der Macht: Ein Talib am Samstag auf Patrouille in Kabul Bild: AP

In Afghanistan fordern Stammesführer und regionale Herrscher von den Taliban eine Beteiligung an der künftigen Regierung in Kabul. Eine Gruppe afghanischer Führer, darunter zwei regionale Machthaber, wolle sich deswegen in den nächsten Wochen mit Vertretern der Islamisten treffen, sagte Chalid Nur, Sohn von Atta Mohammad Nur, dem einst mächtigen Gouverneur der nordafghanischen Provinz Balkh. Nach seinen Angaben besteht die Gruppe aus dem usbekischen Führer Abdul Raschid Dostum und anderen, die gegen die alleinige Machtübernahme durch die Taliban seien.

Die Taliban haben angekündigt, in den nächsten Tagen das vollständige Kabinett bekannt zu geben. Die Vertreter von wichtigen Behörden wie dem Gesundheits- und Bildungsministerium sowie der Zentralbank seien bereits ernannt worden, sagte en Sprecher.

„Wir ziehen es vor, gemeinsam zu verhandeln, weil das Problem Afghanistans nicht von einem von uns allein gelöst werden kann“, sagte Chalid Nur der Nachrichten-Agentur Reuters von einem ungenannten Ort aus. Atta Nur und Dostum, Veteranen im vier Jahrzehnte währenden Konflikt in Afghanistan, flohen aus dem Land, als Mazar-i-Scharif an die Taliban fiel. Es sei wichtig, dass insbesondere die traditionellen Führer in die Regierungsbildung einbezogen würden, sagte Chalid Nur. Der 27 Jahre alte Mann warnte vor einem Scheitern der Verhandlungen mit den Taliban. Denn dann würde sich die Gruppe auf den bewaffneten Widerstand gegen die Taliban vorbereiten. „Eine Kapitulation kommt für uns nicht in Frage.“

Der Sohn eines der wichtigsten Anführers im Krieg gegen die sowjetische Besetzung in den achtziger Jahren, Ahmad Massud, hatte vor zwei Wochen Widerstand gegen die Taliban angekündigt. Massud herrscht über das Pandschir-Tal, eine Hochburg der Tadschiken nordöstlich von Kabul. Auch er hofft auf eine Regierungsbeteiligung.

Es ist unklar, wie groß die Unterstützung in der Bevölkerung für Anführer wie Atta Nur, der als korrupt gilt, und Dostum, dem Folter und Brutalität vorgeworfen werden, ist. Die Vorstöße sind jedoch ein Zeichen dafür, dass die traditionellen Machthaber des Landes nach dem Sieg der Taliban wieder aktiv werden. Viele Experten sind der Meinung, dass es für jede Kraft schwierig sein wird, Afghanistan auf Dauer zu regieren, ohne dass ein Konsens zwischen den verschiedenen Ethnien des Landes besteht.

Die Taliban seien gegenwärtig wegen ihres Sieges „sehr, sehr arrogant“, sagte Nur. „Wir gehen jedoch davon aus, dass sie das Risiko kennen, so zu regieren, wie sie es zuvor getan haben“, sagte er mit Blick auf die Ausgrenzung ethnischer Minderheiten während der Taliban-Herrschaft in den neunziger Jahren. „Die Geschichte hat gezeigt, dass niemand in Afghanistan mit Gewalt regieren kann, das ist unmöglich.“