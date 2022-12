Kongress aufgelöst : Perus Präsident nach versuchtem Staatsstreich festgenommen

Nachdem der unter Korruptionsverdacht stehende peruanische Präsident Pedro Castillo kurz vor einem Misstrauensvotum gegen ihn den Kongress aufgelöst hat, ist dieser von der Polizei festgenommen worden. Er werde in der Präfektur in Lima von Staatsanwälten vernommen, berichten verschiedene peruanische Medien übereinstimmend. Am Mittwoch hatte der linke Politiker zuvor in einer Ansprache an die Nation die Bildung einer „Notstandsregierung“ angekündigt. Die größte peruanische Zeitung „El Comercio“ sprach umgehend von einem „Staatsstreich“. Castillo ordnete auch eine landesweite Ausgangssperre an. Er erklärte, dass das Justizsystem neu organisiert werden soll. Seine Partei ging auf Abstand zu Castillo.

„Der Kongress hat den Rechtsstaat, die Demokratie und das Gleichgewicht zwischen den Staatsgewalten zerstört“, sagte Castillo, der in der Ansprache von einem Papier ablas und dessen Hände dabei merklich zitterten. Mit dem Notstandsregime wolle er den Rechtsstaat und die Demokratie wiederherstellen. Er kündigte Neuwahlen an und stellte die Ausarbeitung einer neuen Verfassung in Aussicht. Vorerst werde er mit Dekreten regieren. Jeder, der illegale Waffen besitze, müsse diese innerhalb von 72 Stunden der Polizei übergeben. Wer dieser Aufforderung nicht Folge leiste, müsse mit einer Freiheitsstrafe rechnen.

Erinnerungen an die 1990er werden wach

Castillo, ein ehemaliger Gewerkschafter und Dorfschullehrer, war im vergangenen Jahr bei der Präsidentenwahl überraschend in die Stichwahl eingezogen und setzte sich gegen Keiko Fujimori durch, deren Vater, Alberto Fujimori, 1992 ebenfalls den Kongress aufgelöst hatte, was einem Staatsstreich gleichkam.

Die aktuelle Entwicklung erinnert an jene Zeit. Der Präsident des peruanischen Verfassungsgerichts, Francisco Morales, nannte die Auflösung des Kongresses durch Präsident Castillo einen „Staatsstreich“ und eine Verletzung der verfassungsmäßigen Ordnung. Castillo sei „nicht länger Präsident Perus“. Trotz der Widrigkeiten versammelten sich die Abgeordneten im Kongress und erklärten Castillo für abgelöst. 101 stimmten für die Absetzung, sechs dagegen, zehn enthielten sich. In seiner kurzen Amtszeit hatte Castillo schon zwei Misstrauensabstimmungen überstanden.

Der Generalsekretär von Perú Libre, der Partei von Castillo, kritisierte den Präsidenten nach dessen Ankündigung, den Kongress aufzulösen. „Perú Libre unterstützt keinen Staatsstreich.“ Die Partei Perú Libre bezeichnet sich selbst als marxistisch-leninistisch.

Im späteren Verlauf des Tages wurde Dina Boluarte vom Kongress zur neuen Präsidentin gewählt. Die 60 Jahre alte Politikerin gehört der gleichen Partei wie Castillo an. Boluarte ist die erste Frau in der Geschichte Perus, die dieses Amt ausübt.