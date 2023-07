Staatsstreich in Niger : Ist Wagner in den Putsch verstrickt?

Nach dem Staatsstreich in Niger stellt sich die Armee auf die Seite der rebellierenden Militärs. Demonstranten fordern eine Intervention Russlands. In Paris wird über eine mögliche Beteiligung der Wagnertruppe spekuliert.

Unterstützer des nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum demonstrieren am 26. Juli in Niamey Bild: AP

Es ist eine trügerische Ruhe gewesen in Niamey, der Hauptstadt Nigers. Während das Alltagsleben wie sonst seinen Gang nahm, hatten Mitglieder der Präsidentengarde am Mittwoch den Präsidentenpalast blockiert und den Präsidenten Mohamed Bazoum festgenommen. Nur einige Warnschüsse in die Luft fielen, als sich prodemokratische Demonstranten spontan auf den Straßen versammelten, um gegen den offenkundigen Putschversuch zu demons­trieren. Doch von der Nacht auf Donnerstag an überschlugen sich die Ereignisse in dem westafrikanischen Staat. Nach der Putschserie in der Sahel-Region hat jetzt auch in Niger, einer der wenigen verbliebenen Demokratien und ein Partner des Westens in der Sahel-Region, das Militär die Macht übernommen.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt.
Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Nach Mitternacht teilte zuerst der Sprecher der Putschisten Oberst Amadou Abdramane, umgeben von neun uniformierten Männern, im Fernsehen mit, die Regierung gestürzt zu haben. „Alle staatlichen Institutionen“ würden außer Kraft gesetzt, die Grenzen würden geschlossen, und bis auf Weiteres werde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die „Verteidigungs- und Sicherheitskräfte“ hätten beschlossen, das „Regime zu beenden“. Als Grund nannte er die Verschlechterung der Sicherheitslage im Land und die schwache Regierungsführung.

In den frühen Morgenstunden dann vernahmen die Nigrer noch, dass ihr Präsident Widerstand leiste. „Die hart erkämpften Errungenschaften bleiben erhalten. Alle Nigrer, die Demokratie und Freiheit lieben, werden dafür sorgen“, ließ der 63 Jahre alte Bazoum auf X, ehemals Twitter, vermelden. Zu der Zeit war noch unklar, wo und in welcher Verfassung er sich befand. Sein Außenminister rief in den sozialen Medien „alle Demokraten und Patrioten“ dazu auf, dieses „gefährliche Abenteuer“ zum Scheitern zu bringen. Im französischen Fernsehsender France 24 betonte er, die „rechtmäßige Macht“ habe der gewählte Präsident. Er sei bei „guter Gesundheit“. Doch schon am späten Vormittag war klar, dass Präsident und Außenminister nicht mehr auf die Unterstützung des Militärs setzen konnten, als der Generalstabschef Medienberichten zufolge ankündigte, der „Erklärung“ der Putschisten zuzustimmen.

„Es lebe Russland“

Bleibt es bei der Machtübernahme, würde sich geographisch ein Streifen von Staaten quer über den Kontinent – von Guinea bis Sudan – erstrecken, die von Militärführern regiert werden. Die Ereignisse wurden denn auch sofort international von der Afrikanischen Union, der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS), der EU und zahlreichen westlichen Staaten scharf verurteilt, sie forderten die sofortige Freilassung des nigrischen Präsidenten.

Im Auftrag von ECOWAS machte sich der Präsident von Benin, Patrice Talon, auf den Weg zu Vermittlungsgesprächen. Wie es im beninischen Fernsehen hieß, wollte er die Präsidentengarde „zur Vernunft bringen“. Der ECOWAS-Vorsitzende, Nigerias Präsident Bola Tinubu, kündigte ebenfalls an, alles zu unternehmen, damit die „Demokratie in der Region fest verankert, gepflegt und gut verwurzelt“ sei.

Auch Russland, wo gerade der Russland-Afrika-Gipfel stattfindet, meldete sich am Donnerstag zu Wort. „Wir fordern die Konfliktparteien auf, auf Gewalt zu verzichten und alle Streitigkeiten durch einen friedlichen und konstruktiven Dialog zu lösen“, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Am Nachmittag gab es weitere friedliche Demonstrationen in Niamey, diesmal von Unterstützern der Putschisten. Wie in den sozialen Medien berichtet wurde, verlangten sie eine russische Intervention, einige riefen „Es lebe Russland“.