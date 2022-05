Tiefe Wirtschaftskrise : Sri Lankas Regierungschef tritt nach schweren Ausschreitungen zurück

Proteste in Colombo am Montag Bild: EPA

Der sri-lankische Ministerpräsident Mahinda Rajapaksa hat lokalen Berichten zufolge am Montag seinen Rücktritt eingereicht. Der Ministerpräsident reagierte damit schließlich doch noch auf die wochenlangen Proteste, die ihn und seinen Bruder, den Präsidenten Gotabaya Rajapaksa, für die tiefe Finanz- und Wirtschaftskrise in dem südasiatischen Land verantwortlich machen. Zuvor waren bei Ausschreitungen zwischen Regierungsanhängern und Demonstranten in der Hauptstadt Colombo Dutzende Menschen verletzt worden. Presseberichten zufolge hatte ein Krankenhaus 78 Patienten aufgenommen, die bei den Unruhen zu Schaden gekommen sein sollen. Die Polizei hatte nach den Ausschreitungen eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Außerdem soll die Armee dabei helfen, die Ruhe und Ordnung in der Hauptstadt zu gewährleisten.

Der Präsident rief die Bürger dazu auf, die Ruhe zu bewahren und Zurückhaltung zu üben. „Gewalt wird die gegenwärtigen Probleme nicht lösen“, schrieb er auf Twitter. Die US-Botschafterin in Colombo, Julie Chung, verurteilte die Gewalt gegen „friedliche Demonstranten“. Die Opposition wirft der Rajapaksa-Regierung vor, dass die tätlichen Angriffe am Montag von regierungsfreundlichen und womöglich zu diesem Zweck angeheuerten Schlägertrupps ausgegangen seien. Diese hatten zuerst eine Kundgebung vor dem Sitz des Ministerpräsidenten in Colombo abgehalten und waren dann in Richtung eines Protestlagers der Regierungskritiker vor dem Präsidentensitz weitergezogen. Das Lager dient der Protestbewegung schon seit einigen Wochen als Hauptquartier für ihre Demonstrationen. Einige der regierungsfreundlichen Angreifer sollen mit Fäusten, Eisenstangen und anderen Gegenständen auf die dortigen Demonstranten losgegangen sein. Sie zerstörten Zelte und setzten sie in Brand.

Die Lage beruhigte sich erst, als die Polizei Tränengas und Wasserwerfer einsetzte, um die beiden Gruppen voneinander zu trennen. Die Demonstranten, die sich nun schon seit Wochen fast täglich in Colombo versammeln, machen den Präsidenten und seinen Bruder für die schwerwiegende Finanz- und Wirtschaftskrise verantwortlich, die in dem Land seit Monaten für explodierende Lebensmittelpreise, Lieferengpässe bei Benzin und Gas sowie täglich stundenlange Stromausfälle sorgt. Die Brüder hatten trotz der anhaltenden Forderungen nach einem Rücktritt bisher an ihren Ämtern festgehalten.

Es ist fraglich, ob der Rückzug des Ministerpräsidenten allein schon eine Beruhigung der Lage bringt. Die Opposition hat das Angebot, zur Bewältigung der Krise eine Einheitsregierung zu bilden, bisher abgelehnt. Vor seinem Rücktritt hatte Mahinda Rajapaksa die Bürger wie zuvor schon sein Bruder ebenfalls zur Zurückhaltung aufgerufen. „Die Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden, braucht eine wirtschaftliche Lösung“, schrieb er. Das hoch verschuldete Land hat in den vergangenen Wochen Hilfszusagen sowohl von Indien als auch von China bekommen.