Nach Protesten : Sri Lanka sperrt vorübergehend Soziale Medien

Oppositionsmitglieder protestieren gegen Sri Lankas Präsidenten Gotabaya Rajapaksa am Sonntag in der Hauptstadt Colombo Bild: Reuters

Nach wachsenden Protesten und Gewaltausbrüchen wegen steigender Preise für Benzin und Lebensmittel hat Sri Lanka am Sonntag vorübergehend alle Sozialen Medien blockiert. Das bestätigte ein Regierungssprecher; betroffen waren unter anderen Facebook, Twitter und Youtube. Damit sollen offenbar weitere Proteste unterbunden werden. Am Samstag hatte Präsident Gotabaya Rajapaksa nach gewaltsamen Protesten vor seinem Haus den nationalen Notstand ausgerufen. Später wurde ein Ausgehverbot für 36 Stunden verhängt, das bis zum morgigen Montag gelten soll.

Mit der Ausrufung des nationalen Notstandes, der am Samstag in Kraft trat, besitzt der Präsident nun weitreichende Sicherheitsbefugnisse. Auch die Streitkräfte haben jetzt Befugnisse, die gewöhnlich die Polizei besitzt, um Menschen festzunehmen und zu inhaftieren. Bereits am Samstag wurde das Ausgehverbot landesweit kontrolliert, 664 Menschen wurden wegen Verstößen festgenommen.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder vorwiegend kleinere Proteste im ganzen Land gegeben. Denn in dem Inselstaat südlich von Indien herrscht ein großer Mangel an Treibstoff für die Stromerzeugung. So gibt es derzeit täglich stundenlange Stromausfälle. Auch die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen.

Das Land ist enorm verschuldet und braucht dringend amerikanische Dollar, um Treibstoff, Gas, Lebensmittel und Medikamente aus dem Ausland zu importieren. Sri Lanka hat Indien und China um Hilfe bei der Beschaffung von Lebensmitteln und Treibstoff gebeten und auch den Internationalen Währungsfonds um finanzielle Unterstützung ersucht.