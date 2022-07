Unruhen in Sri Lanka : Und plötzlich gehört der Palast ihnen

In Sri Lanka haben die Menschen ihren Präsidenten aus dem Land gejagt. Ein Ende der Krisen ist trotzdem nicht in Sicht. Den meisten fehlt es an Treibstoff und Gas zum Kochen. Besuch in einem armen und sehr reichen Land.

Besetzt: Demonstranten dringen am Mittwoch in die Büros des sri-lankischen Ministerpräsidenten Ranil Wickremesinghe ein, den der geflohene Präsident Gotabaya Rajapaksa zu seinem Nachfolger bestimmt hatte. Bild: AP

Das Chaos, das in diesen Tagen Sri Lanka in Atem hält, zeigt sich auf einigen hundert Metern an der Strandpromenade der Hauptstadt. Im Protestcamp vor den Präsidentenbüros in Colombo rufen die Demonstranten Parolen in ihre Megafone. Etwas weiter stehen hungrige Anwohner in einer Schlange vor einer Suppenküche, die ebenfalls von den Demonstranten geführt wird. Die meisten Menschen pilgern aber weiter zum Präsidentenpalast, der sich wie die Büros seit dem Massen­ansturm auf das Gebäude vergangenen Samstag in der Hand des Volkes befindet. Sie wollen die womöglich einzige Chance nutzen, sich einen Eindruck von dem Luxus zu verschaffen, in dem ihr Präsident residierte, während sich das Volk immer weiter auf den wirtschaftlichen Abgrund zubewegte. Manchem stößt das sauer auf: „Die Situation in unserem Land ist extrem schlecht, und die Leute behandeln es wie einen Karneval, eine Attraktion“, sagt ein Mann, der sich seinen Weg durch die flanierenden Menschen bahnt.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Tatsächlich wird die Lage nur einige Stunden später wieder brenzliger. Die Nachricht, dass sich der verhasste Präsident Gotabaya Rajapaksa in einem Militärflugzeug mit seiner Ehefrau und zwei Personenschützern auf die Malediven abgesetzt hat, wird im Protestlager mit Jubel aufgenommen.

Aber was ist mit dem angekündigten Rücktritt? Und wird auch der Ministerpräsident zurücktreten, wie er angeboten hatte? Vor seinem Büro kommt es am Mittwoch wieder zu Protesten. Die Polizei versucht, die Menschen mit Tränengas zurückzudrängen. Der Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe verhängt den Ausnahmezustand und über den Westen des Landes inklusive Colombo eine Ausgangssperre. Dann verkündet der Parlamentssprecher die Nachricht, dass der Ministerpräsident selbst vom Amtsinhaber zum kommissarischen Präsidenten ernannt worden sei. „Ranil“, wie sie ihn hier nennen, ist ein alter Bekannter. Er war schon sechs Mal Ministerpräsident. Aber das höchste Amt im Staat fehlte noch in seinem Lebenslauf.

Die Prunksäle sind gesperrt

Dann scheinen sich einige der Bilder vom Samstag zu wiederholen: Die Demonstranten erstürmen das Gebäude und tauchen fahnenschwenkend auf einem Balkon auf. Wie auch immer diese politischen Wirrungen weitergehen: Der Sturm auf die Gebäude der Macht wird sich in Zukunft in den Geschichtsbüchern des südasiatischen Inselstaats ebenso wiederfinden wie die Flucht des Präsidenten ins Ausland. Kein Wunder, dass die Menschen aus allen Teilen des Landes an diesem Moment teilhaben wollen.

Vom Eingang in den Palast führt ein menschliches Band kilometerweit durch die Straßen. Die Ironie, dass sie nun wieder stundenlang Schlange stehen, und diesmal sogar freiwillig, bleibt den Menschen nicht verborgen. „Sie leben ihr Luxusleben, wir stehen in der Schlange. Jetzt auch wieder. Das ist Sri Lanka: immer Schlangestehen!“, sagt die Hausfrau Lakshmi Shalom. Sie spielt damit auf die kilometerlangen Auto- und Tuk-Tuk-Staus vor den Tankstellen an, die in Colombo mittlerweile das Straßenbild prägen. Die extreme Treibstoffknappheit stellt den bankrotten Inselstaat vor seine größten Probleme.