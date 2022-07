Sri Lanka : Demonstranten stürmen Präsidentensitz

Die Menschen in Sri Lanka machen ihren Staatschef für die wirtschaftliche Katastrophe verantwortlich. Nun kühlen sie sich in seinem Pool ab und machen es sich auf seinem Bett gemütlich.

In Scharen strömten die Demonstranten am Samstag in den Präsidentenpalast. Bild: Reuters

Seit Monaten hatten in Sri Lankas Hauptstadt Protestler vor dem Amtssitz des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa kampiert und seinen Rücktritt gefordert. Am Samstag haben sie die Residenz und die Büros des Staatschefs in Colombo gestürmt. Aufnahmen, die von der Agentur Newswire verbreitet wurden, zeigten Demonstranten, die sich in seinem Pool abkühlten und sich amüsiert auf ein Bett legten und Selfies machten. Ein anderes Video zeigte mutmaßlich den Fuhrpark des Präsidenten: eine Garage mit mehr als einem Dutzend Limousinen.

Vor der Erstürmung hatten sich Tausende Menschen auf den Straßen Colombos versammelt. Viele waren aus den Vororten angereist. Die sri-lankische Polizei hatte eine Ausgangssperre aufgehoben, nachdem diese als „illegal“ bezeichnet worden war. Sie hatte versucht, die Menschen mit Tränengas und Wasserwerfern zurückzudrängen. Die Demonstranten rissen Barrikaden nieder und verschafften sich schließlich Zugang zu den Gebäuden.

Laut dem Fernsehsender Newsfirst wurden mindestens 33 Menschen verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Staatschef war nach Angaben eines Sprechers in Sicherheit gebracht worden. Auf Bildern des Fernsehsenders war zu sehen, wie Tausende Menschen über den Treppeneingang in das alte Kolonialgebäude an der Strandpromenade Galle Face eindrangen, in dem sich die Büros des Staatschefs befinden. Viele von ihnen trugen Nationalflaggen und riefen Slogans wie: „Gota, go home!“ Parolen dieser Art, in denen die Demonstranten den Präsidenten mit einem Spitznamen nennen, sind schon seit vielen Wochen immer wieder auf den Straßen Colombos zu hören.

Notfallsitzung der Parteispitzen

Regierungschef Ranil Wickremesinghe rief die Parteispitzen zu einer Notfallsitzung zusammen, um über die Lage zu beraten. Der Ministerpräsident, der das Amt zum sechsten Mal ausübt, war nach dem Rücktritt des Präsidentenbruders Mahinda Rajapaksa zum Kabinettschef ernannt worden.

Die größte Oppositionspartei lehnte ein Treffen zunächst ab. Oppositionsführer Sajith Premadasa warf dem Ministerpräsidenten vor, die Rajapaksas vor der Wut des Volkes abgeschirmt zu haben. Der Politiker-Clan hatte schon von 2005 bis 2015 regiert und war mit der Wahl 2019 an die Macht zurückgekehrt. Die Menschen machen die Rajapaksas für die katastrophale wirtschaftliche Lage in dem südasiatischen Inselstaat verantwortlich. Hohe Schulden, eine Reihe unrentabler Großinvestitionen, ein Einbruch der landwirtschaftlichen Produktion und des Tourismus haben dazu geführt, dass sich das Land den Import von Treibstoff, Gas, Medikamenten und vielen Nahrungsmitteln nicht mehr leisten kann. Vor den Tankstellen bilden sich endlose Schlangen, täglich wird für mehrere Stunden der Strom abgestellt.

Ministerpräsident Wickremesinghe hatte vor Kurzem im Parlament den „Bankrott“ des Landes verkündet. Schon seit April bedient Sir Lanka seine Auslandsschulden nicht mehr. Die Regierung hofft auf Hilfe des Internationalen Währungsfonds (IWF), aber die Verhandlungen gestalten sich offenbar schwierig. Die amerikanische Botschafterin Julie Chung hatte die Menschen schon am Freitag aufgefordert, trotz allem friedlich zu bleiben. „Chaos und Gewalt werden nicht die Wirtschaft retten und die politische Stabilität bringen, die Sri Lanka jetzt braucht“, schrieb sie auf Twitter.

Das Büro der UN-Menschenrechtskommissarin hatte die Sicherheitskräfte zur Zurückhaltung aufgefordert. „Sri Lankas Menschen leiden schon enorm und leben mit der Unsicherheit, die nötigsten Bedürfnisse wie Essen, Gesundheit und Bildung zu befriedigen“ , sagte eine Sprecherin. „Sie haben das Recht, friedlich zu protestieren sowie ein besseres Leben und ein Ende der wirtschaftlichen und sozialen Härten zu fordern.“