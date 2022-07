Wirtschaft am Abgrund : Sri Lanka bittet Putin um Hilfe

Seit Monaten wird Sri Lanka von einer schweren Wirtschaftskrise und politischen Unruhen gebeutelt. Jetzt hat sich die Regierung in Colombo sogar Hilfe suchend an Russland gewandt. Wie Präsident Gotabaya Rajapaksa auf Twitter berichtete, hatte er Wladimir Putin am Mittwoch in einem Telefonat gebeten, den Import von Benzin mit Krediten zu unterstützen. Zudem habe er „in aller Bescheidenheit“ darum gebeten, den Flugverkehr zwischen Moskau und dem südasiatischen Land durch die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot wieder aufzunehmen. Ukrainer und Russen gehörten bis zum Kriegsbeginn zu den größten Touristengruppen in Sri Lanka und waren eine wichtige Einnahmequelle für das Land.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Das Telefonat mit Putin bezeichnete der Präsident als sehr „produktiv“. „Wir waren uns absolut einig, dass die Stärkung der bilateralen Beziehungen in Branchen wie Tourismus, Handel und Kultur von höchster Wichtigkeit ist, um die Freundschaft, die unsere beiden Nationen verbindet, zu bekräftigen“, schrieb Rajapaksa. Sri Lanka hatte schon vorher Öl aus Russland gekauft, ebenso wie der Nachbar Indien. Auch Indonesien plant den Kauf von russischem Öl zu vergünstigten Preisen. Kremlsprecher Dmitrij Peskow bestätigte nach einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, dass es bei dem Gespräch um eine mögliche Hilfe gegangen sei. Es sei allerdings bisher keine Entscheidung getroffen worden. Russland müsse erst seine Möglichkeiten ausloten und die Frage klären.

Endlose Schlangen vor den Tankstellen

Ein Mitarbeiter des Energieministeriums in Sri Lanka berichtete, es seien zwei Vertreter russischer Ölfirmen in der Hauptstadt Colombo angekommen. Der südasiatische Inselstaat ringt seit Monaten mit der schwersten Wirtschaftskrise seit seiner Unabhängigkeit. Hohe Schulden, eine Reihe unrentabler Großinvestitionen, ein Einbruch der landwirtschaftlichen Produktion und des Tourismus haben dazu geführt, dass es sich den Import von Treibstoff, Gas, Medikamenten und bestimmten Nahrungsmitteln nicht mehr leisten kann. Vor den Tankstellen bilden sich endlose Schlangen, täglich wird für mehrere Stunden der Strom abgestellt.

Mehr zum Thema 1/

Der Energieminister hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass das Land nur noch für einen Tag Benzin habe. Der Verkauf von Treibstoff für nicht essenzielle Zwecke war schon vorher untersagt worden. Der neue Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe hatte am Dienstag im Parlament verkündet, dass das Land zahlungsunfähig sei. Es hofft nun unter anderem auf Hilfe durch den Internationalen Währungsfonds. In der Bevölkerung wird der Familienclan des Präsidenten für die Misere verantwortlich gemacht. Eine Protestbewegung fordert deshalb den Rücktritt des Präsidenten. Der hält aber an seiner Position fest.