Gewaltsame Proteste : Sri Lanka verhängt Ausgangssperre über das Wochenende

Wegen einer schweren Wirtschaftskrise kam es in Sri Lanka am Freitag zu Protesten. Nun verkündet die Regierung eine Ausgangssperre. Zuvor wurde bereits der Ausnahmezustand verhangen. US-Botschafterin Chung warnt vor einem Missbrauch.

Schlangen vor einer Tankstelle in Colombo am 2. April Bild: EPA

Sri Lankas Regierung hat angesichts von Unruhen wegen einer schweren Wirtschaftskrise eine Ausgangssperre über das Wochenende verhängt. Diese gelte von 18.00 Uhr (Ortszeit) am Samstag bis 06.00 Uhr am Montagmorgen, teilte die Regierung am Samstag mit. Bereits am Freitag hatte Präsident Gotabaya Rajapaksa landesweit den Notstand ausgerufen. Zuvor hatten sich Hunderte von Demonstranten Straßenschlachten mit Sicherheitskräften vor dem Präsidentenpalast geliefert, 53 Personen wurden festgenommen.

Wenige Stunden nach der Verhängung des Ausnahmezustands warnte die amerikanische Botschafterin die Regierung von Sri Lanka vor einem Missbrauch der Maßnahme. Sri Lanker hätte das Recht, friedlich zu protestieren, twitterte Botschafterin Julie Chung am Samstag. Dies sei wesentlich für die demokratische Meinungsäußerung. „Ich beobachte die Situation genau und hoffe, dass die kommenden Tage Zurückhaltung von allen Seiten sowie die dringend benötigte wirtschaftliche Stabilität und Erleichterung für die Leidenden bringen werden.“

In der Hauptstadt Colombo setzte die Regierung laut Medienberichten am Samstag Polizei und Militär zur Verhinderung weiterer Ausschreitungen ein. Der Ausnahmezustand erlaubt dem Militär die willkürliche Verhaftung von Verdächtigen.

Versorgungsproblemen bei lebenswichtigen Gütern

Nach den Unruhen der vergangenen Tage hatte Präsident Gotabaya Rajapaksa am späten Freitagabend den Ausnahmezustand ausgerufen. Sri Lanka leidet unter schweren Versorgungsproblemen bei lebenswichtigen Gütern, einer Inflation von mehr als 17 Prozent und dem gravierendsten wirtschaftlichen Absturz seit der Unabhängigkeit 1948.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Schon vor Verhängung des Ausnahmezustands befand sich die Menschenrechtslage in Sri Lanka laut den Vereinten Nation in einem „alarmierenden“ Niedergang. Der Ende Februar von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet veröffentlichte Report dokumentiert die Diskriminierung religiöser und ethnischer Minderheiten und das gezielte Vorgehen von Sicherheitskräften gegen zivilgesellschaftliche Gruppen.

Die katholische Bischofskonferenz des mehrheitlich buddhistischen Landes rief die Politiker zur Einheit auf. Alle Regierungen der vergangenen Jahre seien in unterschiedlichem Maße für die aktuelle Situation verantwortlich, erklärte der Präsident der Bischofskonferenz, Julian Winston Sebastian Fernando. „Das Land nähert sich schnell dem Abgrund eines gescheiterten Staates, der dem Volk irreversible Schäden zufügen wird“, warnte der Bischof von Badulla. Als gescheitert wird ein Staat bezeichnet, der seine grundlegenden Funktionen nicht mehr erfüllen kann.

Mehr zum Thema 1/

Kardinal Malcom Ranjith forderte angesichts der Wirtschaftskrise einen völligen Neustart. „Das Land befindet sich heute in einer hoffnungslosen Situation. Das ist das Ergebnis einer Reihe falscher Entscheidungen, die nicht nur von Politikern, sondern auch von Bürgern getroffen wurden“, zitierte der asiatische Pressedienst Ucanews den Erzbischof von Colombo.