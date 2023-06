Einmal berichtete Marcel Reich-Ranicki dem Deutschen Bundestag davon, wie er seine Ermordung vorbereiten sollte. Es war der 28. Januar 2012, der internationale Holocaust-Gedenktag, und Reich-Ranicki sprach vom Warschauer Ghetto, das er gemeinsam mit seiner Frau Teofila überlebt hatte. Er erzählte vom „Judenrat“, in dem er hatte arbeiten müssen. Diese „Räte“ waren eine besonders perverse Erfindung der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Sie zwangen die Opfer, bei ihrer eigenen Auslöschung auch noch mitzuhelfen. Ob in Warschau, Amsterdam, Saloniki: Die „Judenräte“ mussten erst das Sterben in den Ghettos organisieren und am Ende die Deportationslisten zusammenstellen, nach denen die Überlebenden in die Vernichtungslager deportiert wurden.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Reich-Ranicki schildert in seiner Rede vor dem Bundestag einen Tag im Sommer 1942, an dem ein SS-Führer mit seinen Männern in das Ghetto gekommen sei, um Adam Czerniaków, dem Vorsitzenden des „Judenrates“, den sofortigen Beginn der Deportation von Warschaus Juden anzukündigen. Reich-Ranicki als Sekretär musste mitschreiben: „Am heutigen Tag beginnt die Umsiedlung der Juden aus Warschau. Es ist euch ja bekannt, dass es hier zu viele Juden gibt. Euch, den ,Judenrat‘, beauf­trage ich mit dieser Aktion“, zitierte er seine Erinnerung an die Worte des SS-Mannes.