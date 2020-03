Trotz Abkommens mit Amerika : Sprecher: Taliban gehen wieder gegen afghanische Kräfte vor

Aktualisiert am

Der Deal zwischen Amerika und den Taliban stößt schon kurz nach der Unterzeichnung auf Hürden. Die Taliban kündigen an, keine ausländischen Truppen anzugreifen – aber ihre „Aktionen gegen die Kräfte der Kabuler Regierung“ würden fortdauern.

Mitglieder der Delegation der Taliban am Samstag in Doha Bild: AFP

Zwei Tage nach der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den Taliban und den Vereinigten Staaten hat die Miliz das Ende der Teil-Waffenruhe erklärt und neue Angriffe auf afghanische Streitkräfte angekündigt. „Die Verringerung der Gewalt“ sei „nun vorbei und unsere Operationen werden fortgesetzt wie normal“, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Montag. Dem Abkommen mit den Vereinigten Staaten entsprechend „werden unsere Mudschaheddin keine ausländischen Truppen angreifen, aber unsere Aktionen gegen die Kräfte der Kabuler Regierung werden fortdauern“, sagte der Taliban-Sprecher.

Vertreter Washingtons und der Taliban hatten am Samstag in Doha im Golfemirat Qatar das Abkommen unterzeichnet, das den Weg zum Frieden und einem Ende des von Amerika geführten Militäreinsatzes in Afghanistan ebnen soll.

Die ausländischen Truppen in Afghanistan sollen demnach bis Ende April kommenden Jahres vollständig abgezogen werden – wenn die Vereinbarung nicht scheitert. Auch für die Bundeswehr würde damit nach dann mehr als 19 Jahren der Einsatz am Hindukusch enden. Damit wäre eine Kernforderung der Taliban erfüllt, die den Abzug der ausländischen „Invasoren“ verlangen. Taliban-Chef Haibatullah Achundsada nannte das Abkommen „eine großartige Errungenschaft“ und sprach von einem „großen Sieg“.