Sprachenstreit in Spanien : Separatisten fordern mehr Netflix auf Katalanisch

Der Sprachenstreit in Spanien ist wieder aufgeflammt: Netflix und andere Plattformen sollen mehr auf Katalanisch senden. An den Schulen soll es weniger Unterricht auf Spanisch geben.

Am besten sollten auch noch die Queen und Gi-hun in „Squid Game“ Katalanisch sprechen. Katalanische Separatisten machen in Spanien eine Sprachenquote zur Bedingung für ihre Zustimmung zum neuen Staatshaushalt: Mindestens sechs Prozent der von Streaming-Plattformen wie Netflix und HBO gesendeten Serien sollen auf Katalanisch oder auf Baskisch und Galicisch ausgestrahlt werden, die beiden anderen offiziellen Sprachen Spaniens. Hektisch bessert die linke Minderheits­regierung ein Gesetz nach, um zu verhindern, dass ihr Budget im Senat stecken bleibt.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Die separatistischen Linksrepublikaner (ERC), die in Katalonien die Regionalregierung führen, nutzen die Schwäche der Linkskoalition unter Pedro Sánchez, um sich im Sprachenstreit politisch zu profilieren. „Unsere Sprache ist uns heilig, und wir werden handeln, sollte die Regierung in ihrem neuen Gesetz nicht unseren Forderungen nachkommen“, drohte ERC-Fraktionssprecher Gabriel Rufian und spielte damit auf den Haushalt an. In Barcelona ging der Staatssekretär für Sprachenpolitik der Regionalregierung noch einen Schritt weiter und rief zum Boykott auf: „Der ganze Netflix-Kram wird enden, wenn Hunderttausende Katalanen sich entschließen, das Abon­nement zu kündigen.“

Konsequente „Rekatalanisierung“

Bei dem wieder aufgeflammten Sprachenstreit geht es um einen alten Konflikt, der tiefe Wunden hinterlassen hat: Die katalanische Sprache ist für viele Ka­talanen das Fundament ihrer Identität. Jahrzehntelang war sie während der Franco-Diktatur unterdrückt worden. Als eine Art Wiedergutmachung der jungen Demokratie erhielten Katalanen (und Basken) nach Francos Tod im Jahr 1975 die Zuständigkeit für Kultur und Sprache, die die Separatisten für ihre politischen Zwecke nutzten. Sie begannen mit einer konsequenten „Rekatalanisierung“, die von den Schulen über die Medien bis zum Geschäftsleben reicht. Dabei wurden jedoch die vielen spanischen Muttersprachler in Katalonien an den Rand ge­drängt. Viele Spanier aus anderen Teilen des Landes sowie Lateinamerikaner wa­ren in die wirtschaftlich erfolgreiche Region gezogen.

Doch in der globalisierten Welt ist es schwer, mit nationalen Gesetzen an die in­ternationalen Plattformen heranzukommen: Netflix, HBO, Disney oder Amazon haben keine Firmenzentralen in Spanien. Die Regierung in Madrid be­harrt darauf, dass sie ihnen deshalb mit einem nationalen Gesetz keine Quote vorschreiben könne. Als Kompromiss könnte sie jetzt ein Gesetz festschreiben, dass nationale wie internationale Produzenten einen bestimmten Anteil ihrer Einnahmen in Spanien künftig für solche Filme und Serien ausgeben müssen.

Während sich bei den Streamingdiensten eine Lösung in letzter Minute ab­zeichnet, sucht die Regionalregierung an den katalanischen Schulen die offene Kon­frontation mit Madrid. Sie weigert sich, ein Gerichtsurteil umzusetzen, das vorschreibt, dass die katalanischen Schulen mindestens ein Viertel des Unterrichts auf Spanisch abhalten. Nach einem langen Rechtsstreit war die Regional­regierung im November in ihrem Berufungsverfahren vor dem Obersten Ge­richtshof in Madrid endgültig gescheitert. Doch in Barcelona denkt man nicht da­ran, dem Urteil Folge zu leisten. Der katalanische Bildungsminister Josep Gonzalez-Cambray hielt alle Bildungseinrichtungen dazu an, es einfach zu ignorieren.

In Katalonien ist die „Inmersión lingüística“, das Eintauchen in die katalanische Sprache, gesetzlich vor­ge­schrieben. An den Schulen und Univer­sitäten ist Spanisch fast zu einer Fremdsprache geworden, obwohl im Alltag in Katalonien immer noch mehr als 50 Prozent der Menschen Spanisch sprechen, das fast ebenso viele als ihre Identitätssprache bezeichnen. Aber fast alle Fächer werden auf Katalanisch unterrichtet. Es gibt nur zwei oder drei Stunden für den Unterricht in spanischer Sprache und Li­teratur; das ist kaum mehr als für eine Fremdsprache wie Englisch.

Dagegen hatten Eltern geklagt und recht bekommen. Das müssen sie nun an den Schulen ihrer Kinder juristisch durch­setzen. Dabei stoßen sie auf er­bitterten Widerstand, wie das Beispiel eines Fünfjährigen in Canet de Mar zeigt. Im Internet wurde gegen die Familie gehetzt und deren Name und Wohnort veröffentlicht. Laut Presseberichten gab es einen Aufruf, „ihr Haus zu steinigen“; andere forderten dazu auf, den Jungen zu isolieren. Die anderen Kinder sollten das Klassenzimmer verlassen, wenn der Un­terricht auf Spanisch stattfinde. „Wenn wir nicht reagieren, werden sie unsere Sprache töten“, hieß es in einer Kurznachricht. Am Freitag demonstrierten mehr als 200 Menschen vor der Schule. Bei Organisationen wie der „Vereinigung für eine bilinguale Schule“ (AEB) hat man den Eindruck, dass in Canet ein Exempel statuiert werden soll, um andere Familien davon abzuschrecken, auf ihr Recht auf mehr Unterricht auf Spanisch zu bestehen.