Angst vor Lukaschenko : „Ich gehe nicht mehr spazieren“

Kristina Timanowskaja am 5. August in Warschau: Sie will eigentlich nur laufen, aber Lukaschenko zwingt sie, politisch Position zu beziehen. Bild: dpa

Jetzt fliehen auch die Sportler. Kristina Timanowskaja, Sprinterin aus Belarus, wo seit 1994 Diktator Lukaschenko regiert, wird aus Angst vor Verfolgung nicht in ihr Heimatland zurückkehren. Sie beendete in dieser Woche vorzeitig ihre Olympia-Teilnahme in Tokio, um nach Polen auszufliegen. Seit Lukaschenko sich vor einem Jahr, am 9. August, mittels einer gefälschten Wahl im Amt bestätigen ließ und sich eine nie dagewesene Protestbewegung erhob, leben in Polen viele politische Flüchtlinge aus dem westlichen Nachbarland.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Nach der Sprinterin meldete sich während eines Aufenthalts in Deutschland die Leichtathletin Jana Maksimowa zu Wort. Auf Instagram schrieb sie zu einem Foto mit ihrem Kind: „Nach langem Nachdenken haben wir uns entschieden, nicht nach Belarus zurückzukehren. Ich habe eine kleine Tochter, ich kann kein Risiko eingehen. Ich gehöre zu den Menschen, die nicht schweigen können.“ Maksimowa will in Deutschland bleiben, zusammen mit ihrem Mann Andrej Krawtschenko, im Zehnkampf Silbermedaillengewinner in Peking 2008.