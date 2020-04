Rätsel um Kim Jong-un : Nicht normal, aber auch nicht ungewöhnlich

Südkorea hat sich am Montag bemüht, die Spekulationen über Kim Jong-uns Gesundheitszustand in die Schranken zu weisen. Vereinigungsminister Kim Yeon-chul sagte in einer Sitzung, von der später ein Video veröffentlicht wurde, die Regierung habe „genügend Fähigkeiten zur Informationsbeschaffung, um mit Bestimmtheit sagen zu können, dass es nichts Ungewöhnliches gibt“. Den Bericht der Website „Daily NK“ über eine angebliche Herzoperation Kim Jong-uns, der in der vergangenen Woche die Spekulationen in Gang gesetzt hatte, verwarf der Minister mit dem Hinweis, dass das darin genannte Krankenhaus nicht über die Kapazitäten für einen solchen Eingriff verfüge.

Die Äußerungen des Südkoreaners überzeugten allerdings nicht alle Beobachter. Der Chefredakteur der Website „NK News“, Chad O’Carroll, verwies darauf, dass die Regierung in Seoul 2011 auch vom Tod des vorherigen Machthabers, Kim Jong-il, überrascht worden sei. Damals erfuhr die Weltöffentlichkeit erst zwei Tage später davon, als Nordkoreas Staatsmedien den Tod offiziell verkündeten. Genährt werden die aktuellen Gerüchte davon, dass der Machthaber seit dem 11. April nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten ist. Augenfällig war seine Abwesenheit vor allem am 15. April, dem Geburtstag seines Großvaters, dem wichtigsten Feiertag des Landes. Andererseits wäre es nicht das erste Mal, dass Kim Jong-un sich über längere Zeit zurückzieht. Im September und Oktober 2014 tat er dies für insgesamt 41 Tage. Südkorea sprach anschließend von einer Operation am Fußgelenk.

„Entweder krank oder isoliert“

Der Vorsitzende des Ausschusses für Außenpolitik und Vereinigung des südkoreanischen Parlaments, Yoon Sang-hyun, gestand am Montag zu, dass Kim Jong-un „nicht wie normal gearbeitet“ habe. Die Tatsache, dass seit dem 11. April keine politischen Entscheidungen mehr von ihm verkündet wurden, „führt uns zu der Annahme, dass er entweder krank ist oder aus Sorge vor dem Coronavirus isoliert wird“.

Ein Bericht der japanischen Zeitung „Asahi Shimbun“ bestätigte am Sonntag frühere Angaben über eine chinesische Delegation von Medizinern, die in der vergangenen Woche nach Nordkorea gereist sein soll. Angeführt wird sie demnach vom einflussreichen Leiter der Internationalen Abteilung der Kommunistischen Partei, Song Tao. Die rund 50 Mediziner sollen dem Pekinger Militärkrankenhaus 301 angehören, in dem auch Führer der Kommunistischen Partei Chinas behandelt werden. Die Zeitung bezog sich auf Pekinger Parteikreise, die sagten, es sei unklar, ob die Gesundheit Kim Jong-uns bei der Reise eine Rolle spiele. Denkbar ist, dass die Mediziner Nordkoreas Führung im Kampf gegen Covid-19 unterstützen oder sie davor schützen sollen.

Dient der Zug als Ablenkung?

Die südkoreanische Regierung geht davon aus, dass Kim sich seit dem 13. April in der Küstenstadt Wonsan aufgehalten hat, wo die Diktatorenfamilie ein Anwesen am Strand besitzt. Dort stand nach Erkenntnissen der Fachwebsite „38 North“ zwischen dem 21. und dem 23. April oder länger ein Zug im familieneigenen Bahnhof, der Kim Jong-un zugeordnet wird. Das sei auf Satellitenaufnahmen zu erkennen. Die Anwesenheit des Zuges sage allerdings nichts über Kim Jong-uns Gesundheit oder Aufenthaltsort aus. Nordkorea ist sich natürlich bewusst, dass ausländische Beobachter sich in solchen Situationen über Satellitenbilder beugen. Es ist also nicht auszuschließen, dass der Zug der Ablenkung dient. Nach Recherchen der Zeitung „New York Times“ zeigen Satellitenaufnahmen zudem, dass die Privatklinik Kim Jong-uns auf dem Gelände der Parteizentrale in Pjöngjang zwischen Februar und April abgerissen und größer wieder aufgebaut wurde.

Nordkorea selbst hat bisher nicht erkennbar auf die internationale Aufregung reagiert. Die Staatszeitung „Rodong Sinmun“ berichtete in ihrer Montagsausgabe, Kim Jong-un habe den Soldaten, die an Bauarbeiten für den Tourismuskomplex Wonsan-Kalma beteiligt waren, seinen Dank ausgesprochen. Ein Foto des Führers wurde aber nicht veröffentlicht.

Am Montag jährte sich zum zweiten Mal das historische Treffen Kims mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in im Grenzort Panmunjom. Damals, als er sich erstmals einer internationalen Öffentlichkeit präsentierte, waren die Gesundheitsprobleme Kim Jong-uns bereits unübersehbar. Ein kurzer Spaziergang mit Moon über eine Brücke und drei Treppenstufen beim Eintragen ins Gästebuch bereiteten ihm sichtbar Mühe. Insofern stellt sich unabhängig vom Wahrheitsgehalt der aktuellen Gerüchte die Frage nach einer stabilen Nachfolgeregelung.

Viele Augen richteten sich in den vergangenen Tagen auf die Schwester des Machthabers, Kim Yo-jong, die bei allen internationalen Auftritten an seiner Seite war. Sie hatte zuletzt an Profil gewonnen, unter anderem durch öffentliche Äußerungen, die an Donald Trump gerichtet waren, und durch ihren zweiten Aufstieg zum nichtständigen Mitglied des Politbüros. Eine Rolle in der künftigen Führung könnte auch Kim Jong-uns Onkel Kim Pyong-il einnehmen, der im Dezember nach Nordkorea zurückgekehrt war, nachdem er mehr als 30 Jahre lang als Botschafter in osteuropäischen Ländern gedient hatte.

Im Falle eines Ablebens Kim Jong-uns würde dies wohl auch sichtbare Bewegungen auf chinesischer Seite hervorrufen. Während einer möglichen Phase der Instabilität würden chinesische Kräfte wohl versuchen, nukleares Material in Nordkorea zu sichern sowie die Grenze gegen eine mögliche Flüchtlingswelle abzusichern. Im chinesischen Internet schossen am Montag Spekulationen über Militärbewegungen ins Kraut. Auf einem Video, das angeblich eine Verstärkung der Kräfte in der Grenzregion zeigen sollte, waren allerdings Schilder von Geschäften in der Stadt Yancheng zu sehen. Sie liegt 1600 Kilometer von der Grenze entfernt.