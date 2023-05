Die nächste Unterhauswahl wirft ihre Schatten voraus. Die wahrscheinlichen Sieger sprechen mit ihren Parteifreunden in Deutschland über eine Zusammenarbeit in allen Sicherheitsfragen. Problematisch bleiben die Folgen des Brexits.

Großbritannien und Deutschland sind – jedenfalls was ihre direkte Militärhilfe angeht – die wichtigsten europäischen Unterstützer der Ukraine; Deutschland gibt zusätzlich fast ebenso viel materielle Hilfe über seinen Anteil an EU-Hilfsprogrammen. Auch in der NATO tragen beide Länder einen hohen Anteil der Lasten für die Sicherung der Ostflanke des Bündnisses; beide stellen im Wechsel regelmäßig mit Armeekontingenten in Brigadestärke den Kern der Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe der NATO.

Die direkte Zusammenarbeit sowohl in der Verteidigungspolitik als auch in der Truppe und bei der Rüstungsbeschaffung ist jedoch seit vielen Jahren eher sporadisch und spontan geblieben; sie hat nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU nochmals nachgelassen.