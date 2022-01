Spannungen mit Russland : Wie stark sind die ukrainischen Streitkräfte?

Während der Kreml in dieser Woche seine Vertreter zu Gesprächen mit den Amerikanern, zum NATO-Russland-Rat und zur OSZE entsandte, um über die Sicherheitslage in Europa zu sprechen, blieb die mittlerweile aus 100.000 Soldaten bestehende russische Streitmacht an der Grenze zur Ukraine. Zwar wuchs sie nicht erheblich weiter. Doch parallel zu den Gesprächen hielt Russland ein Panzermanöver in der Region ab.

Die „New York Times“ berichtete am Montag zudem unter Berufung auf amerikanische Regierungsbeamte, dass Russlands Präsident Wladimir Putin damit begonnen habe, Militärhubschrauber und zusätzliche Erdkampfflugzeuge in Stellung zu bringen. Waffensysteme also, die eine tragende Rolle bei einer Offensive spielen können.

Die Sorge, dass Putin seinen Streitkräften den Befehl zu einer Invasion in die Ukraine geben könnte, steht damit unvermindert im Raum, allen gegenteiligen Beteuerungen des Kremls zum Trotz. Die Gefahr sei „sehr real, und sie wächst von Tag zu Tag“, so der Vertreter eines westlichen Geheimdienstes gegenüber der F.A.Z. Man beobachte einen „sehr großen und dynamischen“ Truppenaufmarsch. Russland versuche offenkundig, die Kontrolle über die Ukraine wiederzuerlangen und ziehe die volle Breite seiner Möglichkeiten „sehr ernsthaft“ in Betracht.

Die Armee litt an der Korruption

Westliche Regierungsvertreter fragen sich, wie gut die ukrainischen Streitkräfte auf eine russische Invasion vorbereitet wären. Außer Frage steht, dass die Qualität der ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen sieben Jahren deutlich gewachsen ist. Als im Jahr 2014 russische Truppen die Krim annektierten und den Krieg in der Ostukraine starteten, waren die ukrainischen Streitkräfte zunächst kaum in der Lage, ihnen Widerstand entgegenzusetzen.

Gerade einmal 6000 Soldaten standen anfangs für den Kampf an der Front zur Verfügung. Denen fehlte es an so gut wie allem, angefangen von adäquater Ausbildung und Fronterfahrung über eine zeitgemäße Führung bis hin zu elementaren Ausrüstungsgegenständen wie Erste-Hilfe-Sets und Gefechtshelmen.

Die Armee litt unter den Folgen jahrzehntelanger Korruption, sie verfügte fast ausnahmslos über veraltetes Material aus der Sowjetzeit und war auf alles vorbereitet – nur nicht einen konventionellen Krieg mit einem überlegenen Gegner. Mit der Annexion der Krim verloren die Streitkräfte 70 Prozent ihrer Marine, durch den Krieg mit prorussischen Separatisten im Donbass einen Teil ihrer Rüstungsindustrie.

Die militärische Konfrontation führte aber trotz der Verluste nicht zu einem Zusammenbruch der ukrainischen Streitkräfte. Der Krieg im eigenen Land wurde stattdessen zum Ausgangspunkt einer sicherheitspolitischen Kehrtwende, in deren Zentrum seitdem die Verteidigung gegen Russland und die enge Verbindung mit der EU, der NATO und den Vereinigten Staaten steht. Damit wurde sie zugleich zum Ausgangspunkt politischer Maßnahmen und militärischer Reformen.

Der Verteidigungshaushalt wuchs rasch. Das Londoner Institut für Strategische Studien (IISS) verzeichnete zwischen 2018 und 2020 einen Zuwachs von 2,5 auf knapp über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die ukrainische Armee wurde vergrößert, sie verfügt nach neusten Informationen des IISS über 196.000 Soldaten. Hinzu kommen noch einmal 102.000 Angehörige der Nationalgarde sowie 900.000 Reservisten, die in den vergangenen fünf Jahren in den Streitkräften aktiv waren. Dank eines Rotationssystems, durch das alle Armeeeinheiten an der Front in Donezk eingesetzt werden, ist der Anteil kampferfahrener Soldaten sehr hoch.