Das amerikanische Militär hat bekanntgegeben, dass es aufgrund der zunehmenden Spannungen mit Iran ein U-Boot mit Nuklearantrieb in den Nahen Osten entsandt hat. Dieser Schritt solle ein Signal der Stärke vermitteln. Die USS Florida begann am Freitag mit der Durchfahrt durch den Suezkanal vom Mittelmeer aus. Das teilte das Zentralkommando der US-Marinekräfte mit, das in Bahrein am Persischen Golf stationiert ist.

Die USS Florida dient der US Navy als Waffe im Kampf gegen den Terrorismus: Das U-Boot ermöglicht verdeckte Aktionen von Spezialkräften. Mit seiner hoch entwickelten Technologie kann es tiefer und länger tauchen als andere U-Boote und dabei unentdeckt bleiben.

„Irans bösartiges Verhalten hat zugenommen“

Das U-Boot wird zur Unterstützung der fünften US-Flotte eingesetzt, die ebenfalls in Bahrein stationiert ist, um „die regionale maritime Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten“, sagte Commander Tim Hawkins, Sprecher des US Naval Forces Central Command. Hawkins lehnte es ab, weitere Einzelheiten über die Mission und den Zeitplan zu nennen oder zu präzisieren, ob das U-Boot in den Persischen Golf unterwegs ist. Es ist äußerst selten, dass das US-Militär die Bewegungen seiner atomgetriebenen U-Boote bekannt gibt.

Die jüngsten US-Bemühungen sind eine Reaktion auf die zunehmenden Angriffe der letzten Monate auf US-Truppen und ihre Verbündeten im Irak und in Syrien. US-Befehlshaber warnten zudem vor den erweiterten Raketenfähigkeiten und der nuklearen Anreicherung des Iran und wiesen auf die Bedrohung hin, die dies für die Interessen der USA und ihrer Verbündeten darstelle. Iran dürfe nicht in den Besitz von Atomwaffen kommen. All dies geschehe zudem vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation zwischen Israel und Iran und inmitten wichtiger geopolitischer Veränderungen im Nahen Osten.

„Irans bösartiges Verhalten hat in den letzten zwei Jahren zugenommen“, sagte General Michael Kurilla im letzten Monat vor dem Streitkräfteausschuss des amerikanischen Senats. Außerdem führte er weiter aus, dass „der Iran des Jahres 2023 nicht der Iran des Jahres 1983“ sei und bezeichnete Teheran als „exponentiell fähiger“, jeden Ort im Nahen Osten mit dem „größten und vielfältigsten Raketenarsenal der Region“ anzugreifen.