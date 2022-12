EU-Westbalkan-Gipfel in Tirana : Gefahr im Norden des Kosovos

Serbischer Protest: Demonstration in Mitrovica am 23. November Bild: dpa

Regelmäßige Gipfeltreffen zwischen den Staaten der EU, der Europäischen Kommission und den sechs Ländern des westlichen Balkans gibt es seit fast zehn Jahren. Der EU-Westbalkan-Gipfel in Ti­rana am 6. Dezember wird jedoch eine Premiere: Erstmals findet die Konferenz der Staats- und Regierungschefs in einer Hauptstadt der Region statt. Ein zen­trales Thema werden Gespräche über die ge­meinsame Bewältigung der Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine sein. Dabei steht schon fest, dass der westliche Balkan und Südosteuropa insgesamt im Kriegsjahr 2022 enger an den Kern der EU herangerückt sind.

Kroatien, das jüngste EU-Mitglied, wird zehn Jahre nach dem Beitritt ab 2023 auch der Eurozone angehören. Eine Aufnahme in den Schengenraum könnte hinzukommen. Bulgarien und Rumänien, EU-Mitglieder seit 2007, hoffen ebenfalls auf eine Schengenzugehörigkeit ab 2023, obschon dies noch ungewiss ist.