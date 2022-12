Warnung an Belgrad : Bundesregierung „sehr besorgt“ über Spannungen im Kosovo

Die Bundesregierung hat sich „sehr besorgt“ über die neuen Spannungen im Norden des Kosovos gezeigt. Man erwarte eine konstruktive Herangehensweise von Serbien und habe das auch so kommuniziert, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. „Gerade nationalistische Rhetorik, wie wir sie in den letzten Wochen aus Serbien gehört haben, ist völlig inakzeptabel“, betonte er. Auch das Hochfahren militärischer Präsenz nahe der Grenze zum Kosovo setze ein völlig falsches Signal.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik.



Seit knapp drei Wochen errichten militante Serben im mehrheitlich serbisch bewohnten Norden des Kosovos Barri­kaden. Sie blockieren vor allem Straßen zu den Grenzübergängen nach Serbien, seit Dienstag aber auch einen von Albanern bewohnten Stadtteil in der ethnisch ge­teilten Stadt Mitrovica. Die Blockaden begannen nach der Verhaftung eines serbischstämmigen früheren Beamten der kosovarischen Polizei, der einen Angriff auf kosovarische Wahlhelfer für die mittlerweile abgesagten Kommunalwahlen or­­ganisiert haben soll. Am Mittwoch entließ ihn ein Gericht in Prishtina in den Hausarrest. Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti zeigte sich über die Entscheidung „überrascht“.

Moskau sichert Belgrad Unterstützung zu

Die Bundesregierung erklärte: „Die illegalen, von Kosovo-Serben errichteten Barrikaden müssen so schnell wie möglich abgebaut werden.“ Die Blockade ei­nes Grenzübergangs auf serbischer Seite verschärfe die Lage weiter, kritisierte sie. Nachdem Barrikaden auf der serbischen Seite des größten Grenzübergangs zwischen den beiden Staaten errichtet worden waren, schloss das Kosovo am Mittwoch den Übergang in der Nähe der nordkosovarischen Stadt Podujeva.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić besuchte in der Nacht auf Mittwoch eine Kaserne in der grenznahen Stadt Raška. Verteidigungsminister Miloš Vučević erklärte, Belgrad sei zu einer Einigung in dem Konflikt bereit, nannte aber keine Einzelheiten. Er bezeichnete die Straßensperren als „demokratisches und friedliches“ Mittel des Protests. Der kosovarische Regierungschef Kurti forderte am Dienstag die NATO-geführte internationale Schutztruppe KFOR dazu auf, die von Serben errichteten Barri­kaden zu entfernen. Andernfalls würden die kosovarischen Sicherheitskräfte das selbst tun.

Russland hat derweil Serbien seine Un­terstützung zugesichert. „Wir haben sehr enge Beziehungen als Verbündete mit Serbien, historische und spirituelle“, sagte Kremlsprecher Dimitrij Peskow am Mittwoch in Moskau.