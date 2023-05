Grüne Männchen im Schnee: Screenshot einer russischen „Siegesparade“ am 9. Mai in Barentsburg Bild: Alexander Teterin/VK Video

Auf den ersten Blick gleicht der Aufmarsch einer Militärparade. Über der Fahrzeugkolonne schwebt ein Hubschrauber, aus den Fenstern der schwarzen Autos werden große russische Flaggen geschwenkt und die Männer auf den Schneemobilen tragen grüne Anzüge. Nicht nur in Moskau fand am Dienstag eine „Siegesparade“ statt, sondern auch in Barentsburg. Das liegt auf Spitzbergen und ist wie die gesamte Inselgruppe demilitarisiertes Gebiet. Ein Video davon teilte das russische Ministerium für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis auf Telegram. Die Aktion wurde nach Berichten lokaler Medien von Mitarbeitern des staatlichen russischen Bergbauunternehmens Arktikugol durchgeführt, das vor Ort eine Monopolstellung innehat.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Derlei Aktionen schüren in den nordischen Staaten die Sorge vor zunehmenden Spannungen mit Russland, gerade in der Arktis. Der Vorfall sei „besorgniserregend“, passe aber in die Entwicklung der vergangenen Jahre: Russland rüste in der arktischen Region massiv auf und mache zunehmend Ansprüche geltend, sagt dazu Tobias Etzold, der am Norwegischen Institut für Außenpolitik in Oslo forscht.