Spanien : Regierung hält Alarmzustand aufrecht

Vollständige Bewegungsfreiheit in Spanien gibt es erst vom 21. Juni an. Die Regierung bittet das Parlament um Verlängerung des Alarmzustandes.

Spanien bleibt vorsichtig. Die Regierung in Madrid geht mit ihren Lockerungen langsamer voran als die meisten anderen in Europa. An diesem Mittwoch wird Ministerpräsident Pedro Sánchez zum sechsten Mal das Parlament darum bitten, den Alarmzustand zu verlängern. Dieses Mal zeichnete sich schon zuvor eine Mehrheit ab: Die rechtsliberale Ciudadanos-Partei und die baskische Nationalpartei PNV haben angekündigt, die linke Minderheitsregierung zu unterstützen; die separatistische ERC-Partei aus Katalonien will sich enthalten.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Am 21. Juni wird dann der strenge Ausnahmezustand enden, der seit Mitte März in Kraft war. Spanien befinde sich in der „Phase der Kontrolle“, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa am Dienstag mit Blick auf den Kampf gegen die Pandemie, die die 17 Autonomen Regionen bis zum Ende des Alarmzustands in eigener Regie übernehmen werden.

Am Pfingstmontag war zum ersten Mal seit Anfang März kein einziger Corona-Todesfall innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Dennoch wird es noch bis mindestens zum 21.Juni dauern, bis die Spanier wieder vollständige Bewegungsfreiheit in ihrem eigenen Land haben. Das gilt vor allem für die gut 13 Millionen Bewohner der Regionen von Madrid und Barcelona, in denen noch strengere Restriktionen gelten.

Auch Touristengebiete bleiben geschlossen

Die Urlaubsgebiete am Mittelmeer sind schon weiter, aber für ausländische Gäste weiterhin nicht erreichbar. Der Druck auf die Regierung ist aber gewachsen, seit sich Frankreich, Portugal, Italien und Griechenland schneller öffneten, mit denen Spanien um Touristen konkurriert.

Nach der bisherigen Planung werden erst vom 1. Juli an ausländische Urlauber wieder einreisen können. Doch die balearische Regionalpräsidentin Francina Armengol hat Ministerpräsident Sánchez darum gebeten, die Quarantäne schon am 21.Juni enden zu lassen. Nach Informationen des Fernsehsenders TVE ist die Regierung nicht abgeneigt, wartet aber noch auf Absprachen mit europäischen Partnern.

Auf den Balearen bereitet man ein Pilotprojekt für die zweite Juni-Hälfte vor: Bis zu 5000 Touristen aus Regionen mit ähnlich niedrigem Infektionsniveau könnten mit Direktflügen kommen und sich dort wie die Einheimischen bewegen. Bisher gibt es jedoch nur wenige Flugverbindungen; viele Hotels öffnen erst wieder im Juli.

Nicht nur auf den Inseln hofft man, einen kleinen Teil der riesigen Corona-Verluste wettmachen zu können. Besonders der April sitzt der Branche in den Knochen: Grenzen und Unterkünfte waren über Ostern geschlossen. Im April 2019 kamen sieben Millionen Ausländer, die sieben Milliarden Euro ausgaben.

Die meisten spanischen Schüler werden voraussichtlich erst im September in die Klassenzimmer zurückkehren. Besonders die Infektionsgefahr, die von Kindern ausgeht, nimmt man so ernst, dass seit Wochen separate Zeiten gelten, in denen Kindern und Senioren getrennt voneinander auf die Straße dürfen.

Abgesehen von wenigen Ausnahmen wird der reguläre Unterricht erst im Herbst zu Beginn des neuen Schuljahrs anfangen; die Schüler sind seit März zu Hause. Um in den Schulen einen Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten zu können, werden auch Bibliotheken und Speisesäle für Unterricht genutzt. Maximal 15 Schüler sollen mit Masken in einer Klasse unterrichtet werden.