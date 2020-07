Spaniens Regionalpräsidenten : Nur der Katalane bleibt fern

Es ist das erste persönliche Treffen seit 2017, doch Spaniens Regionalpräsidenten verfallen in Madrid trotz Pandemie wieder in alte Streitmuster. Dabei geht es auch darum, wofür das Geld der EU aufgewendet wird.

Am Ende blieb nur ein Platz leer. Zum ersten Mal seit Anfang 2017 trafen sich am Freitag wieder alle spanischen Regionalpräsidenten. Das seltene Gruppenbild mit Mundschutz sollte nach dem Willen von Ministerpräsident Pedro Sánchez den gemeinsamen Aufbruch für den Wiederaufbau nach der Pandemie signalisieren. Sogar König Felipe war eigens in das Kloster San Millán de la Cogolla in der Rioja-Region gereist.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Die durch das Coronavirus verursachte Krise habe sich in einen „wirtschaftlichen und sozialen Notstand“ verwandelt, sagte Sánchez. So sei die Wirtschaftsleistung von April bis Juni um 18,5 Prozent gesunken. Mit den Regionalpräsidenten wollte der Regierungschef darüber reden, wie Spanien die 140 Milliarden Euro ausgeben wird, mit denen die EU das Land unterstützt. Die Neuinfektionen steigen derweil wieder stark: In Spanien sind es bereits 53,6 Fälle in den vergangenen 14 Tagen pro 100.000 Einwohner. Das ist der höchste Wert in der EU nach Luxemburg und Rumänien.

Doch statt sich auf der Präsidentenkonferenz um Einigkeit zu bemühen und die Chance zu nutzen, nach zahllosen Videokonferenzen wieder persönlich miteinander zu reden, fielen zwei Teilnehmer wieder in alte Reflexe zurück. Erst am Freitagmorgen hatte der baskische Regionalpräsident Iñigo Urkullu sein Kommen zugesagt. Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra blieb dem Treffen fern: Er müsse die „Interessen der Katalanen verteidigen“ und stehe für „sinnlose Fotos nicht zur Verfügung“, teilte er mit. Zudem ist bekannt, dass sich der republikanische Separatist an der Seite des spanischen Monarchen unwohl fühlt und ihm möglichst aus dem Weg geht.

Eine Beziehung auf Augenhöhe?

Sowohl die baskische als auch die katalanische Regionalregierung halten ohnehin wenig von solchen Großkonferenzen, in denen sie nur gleichberechtigt neben 15 anderen Kollegen sitzen. Die beiden Regionen, denen die spanische Verfassung wegen ihrer Sprache und Kultur einen besonderen Status gibt, wollen Beziehungen „auf Augenhöhe“ mit der Zentralregierung in Madrid. Argwöhnisch hatten sie mitverfolgt, wie Madrid während der ersten Welle der Pandemie in regionale Kompetenzen eingegriffen hatte.

So reiste der baskische Lehendakari erst an, als er zusätzliche Zusagen von Ministerpräsident Sánchez erhalten hatte. Urkullu setzte in Madrid für seine Region, die weitgehende Finanzautonomie genießt, in diesem Jahr zur Bekämpfung der Corona-Krise ein Defizit von 2,6 Prozent durch. Im September wird das die Gemeinsame Wirtschaftskommission der Zentralregierung und Vertreter der Region beschließen. Die separatistische Regierung in Barcelona will lieber mit Madrid direkt über mehr Rechte für ihre Region und ein neues Referendum verhandeln.

Ministerpräsident Sánchez ließ sich von diesen Zurückweisungen nicht beirren. Er will sich mit den Regionalpräsidenten künftig jeden Monat treffen. Dabei soll es auch darum gehen, Ungleichheiten zu beseitigen, die in Spanien schon vor der Pandemie bestanden. Sie drohen jetzt zu neuen Risiken zu werden: Jüngst zeigte sich zum Beispiel, dass der Kampf gegen das Virus Aragón und Katalonien überforderte. „Die Genesung muss umfassend sein und darf niemanden zurücklassen. Es darf keine Gebiete erster und zweiter Klasse geben“, sagte Sánchez. Bei der Planung des Wiederaufbaufonds will er deshalb auch die autonomen Regionen und die lokalen Behörden einbeziehen. Aber einigen Regionalpräsidenten reicht das nicht aus. „Der Weg muss ein gemeinsames Regieren sein“, forderte Ximo Puig aus Valencia.