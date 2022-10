Spaniens Ministerpräsident : „Scholz wird eine Epoche prägen – so wie Merkel“

Spaniens Ministerpräsident Sánchez im Gespräch über mögliche Gaslieferungen an Deutschland, den Aufstieg der extremen Rechten in Europa, den Kriegstreiber Putin und den deutschen Bundeskanzler.

Herr Ministerpräsident, Spanien könnte Gas an Deutschland und Europa liefern. Dafür müsste die Midcat-Pipeline gebaut werden. Doch Frankreich macht nicht mit: Hat Midcat noch eine Chance?

Präsident Putin setzt Gas und Öl als Kriegswaffe ein und erpresst Europa damit. Spanien und die Iberische Halbinsel stellen ihre Möglichkeiten zur Verfügung, um den Mangel zu lindern, das Gas zu ersetzen und Europa widerstandsfähiger zu machen. Wir haben sechs Regasifizierungsanlagen und stehen bereit, die gesamte EU zu beliefern. Die Iberische Halbinsel verfügt über 30 Prozent der gesamten europäischen Kapazitäten, um Gas zu verflüssigen. Bei Midcat geht es um die europäische Versorgungssicherheit. Das ist keine bilaterale Frage, sondern sie betrifft die gesamte EU. Angesichts des Krieges in der Ukraine sollten nicht die Interessen Einzelner, sondern das europäische Interesse Vorrang haben.

Wie wollen Sie Frankreich davon überzeugen?

Im Juli 2018 hatte sich Emmanuel Macron öffentlich und schriftlich dazu verpflichtet, den Ausbau des Strom- und Energieverbunds voranzutreiben. Das war auf dem Energieverbundgipfel in Lissabon, auf dem Spanien, Portugal und die EU-Kommission – wie zuvor schon 2015 in Madrid – über eine bessere Anbindung der Iberischen Halbinsel an die restliche EU berieten. Bis 2020 sollte eigentlich schon ein Verbundgrad von zehn Prozent erreicht sein. Aber es sind bisher nur weniger als fünf Prozent, obwohl es 2030 schon 15 Prozent sein sollen.

Wie könnte Spanien denn Deutschland und Europa helfen?

Spanien wäre in der Lage, den Wasserstoff-Korridor auf seiner Seite in sieben bis acht Monaten bereitzustellen. Denn die Leitung, die bisher Midcat genannt wurde, wird sowohl für grünen Wasserstoff und Erdgas geeignet sein. Wir fordern die französische Regierung auf, nun ihren Verpflichtungen nachzukommen. Frankreich ist sie nicht gegenüber Spanien eingegangen, sondern gegenüber der Europäischen Kommission. Wir selbst sind schon jetzt gegenüber Frankreich, Portugal und anderen europäischen Ländern solidarisch. In Frankreich ist ein großer Teil der Atomkraftwerke nicht in Betrieb, in Portugal stehen die Wasserkraftwerke wegen der Trockenheit still. Wir liefern an beide Länder Strom und Gas. Schon heute kommen zehn Prozent des gesamten Gases, das die EU erreicht, in Spanien an. Das meiste mit LNG-Tankern, der Rest über die Pipeline.

Sie meinen die Leitung aus Algerien? Ist Algerien denn ein sicherer Lieferant? Die politische Krise zwischen Algier und Spanien dauert seit Monaten an.

Algerien war immer ein verlässlicher Partner bei den Gaslieferungen. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben daran auch keinen Zweifel. Aber wir können noch mehr helfen. Wir streben mittelfristig an, zum großen Hub für grünen Wasserstoff und zu einer Exportmacht für grüne Energie zu werden. In den vergangenen Jahren haben wir schon unsere Windenergie- und Photovoltaik-Kapazitäten vervielfacht. 2030 wollen wir zehn Prozent des grünen Wasserstoffs in Europa herstellen.

Aber die spanische Solidarität hat auch Grenzen. Spanien und Portugal haben in der EU für den Gaspreis eine iberische Ausnahme durchgesetzt: Ein Deckel beschränkt den Preis des Gases für die Stromproduktion. Was hat das gebracht?