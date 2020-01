Spaniens Ministerpräsident : Sánchez im ersten Wahlgang gescheitert

Pedro Sanchez am Sonntag in Madrid Bild: AFP

Pedro Sánchez ist im ersten Wahlgang gescheitert. Der amtierende spanische Ministerpräsident verfehlte am Sonntag die absolute Mehrheit, die im ersten Wahlgang vorgeschrieben ist. Am Mittag stimmten nur 166 der insgesamt 350 Abgeordneten für den Vorsitzenden der sozialistischen PSOE-Partei, 165 votierten gegen ihn, 18 enthielten sich. Die absolute Mehrheit liegt bei 176 Stimmen.

Nach 48 Stunden hat Sánchez am Dienstag eine zweite Chance, zusammen mit der linksalternativen Unidas Podemos-Partei (UP) die erste Regierungskoalition in der Geschichte der spanischen Demokratie zu bilden. Dann genügt die einfach Mehrheit der Stimmen.

Dennoch wird es am Dienstag knapp. Denn am Sonntag hatte PSOE, UP und mehrere kleine Parteien, die die neue Minderheitsregierung unterstützen, jedoch nur einen Vorsprung von einer Stimme; eine UP-Abgeordnete war erkrankt und konnte nicht abstimmen. Eine weitere Voraussetzung für seine Wahl ist, dass sich ein weiteres Mal die insgesamt 18 Abgeordneten der separatistischen ERC-Partei aus Katalonien und des baskischen EH Bildu-Bündnisses der Stimme enthalten. Sánchez und sein Koalitionspartner Pablo Iglesias haben auch nach einem Wahlerfolg am Dienstag mit 155 Abgeordneten keine eigene Regierungsmehrheit im neuen Parlament.

Die von einem heftigen Schlagabtausch geprägte Parlamentsdebatte am Wochenende vor dem ersten Wahlgang machte deutlich, wie schwierig die Suche nach Mehrheiten sein wird. In Madrid bezweifeln viele, dass die neue Linkskoalition die gesamte Legislaturperiode durchhalten wird.