Nordafrika-Exklave Melilla : Spaniens Justiz stellt Ermittlungen zu Todesfällen am Grenzzaun ein

Flüchtlinge an Spaniens Grenzzaun in der Enklave Melilla: Darüber wachen die Grenzschützer. Bild: AP

Die spanische Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zum Tod von mindestens 23 Migranten am Grenzzaun der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla im Juni eingestellt. Es hätten sich keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten spanischer Sicherheitskräfte gefunden, teilte die Behörde zur Begründung am Freitag mit, wie der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien berichteten. Am 24. Juni hatten wohl rund zweitausend Migranten vor allem aus südafrikanischen Ländern, darunter dem Sudan, versucht, den Grenzzaun zwischen Marokko und Melilla zu überwinden, um so in die EU zu gelangen.

Dabei starben die jungen Männer bei einer Massenpanik in einem engen mit Tränengas beschossenen Vorhof vor einem Grenztor sowie bei dem folgenden, brutalen Eingreifen marokkanischer Polizisten. Der Tod der Flüchtlinge bei dem Massenansturm auf den Grenzzaun von Melilla hatte international für Empörung gesorgt.

Spanien und Marokko haben jede Verantwortung für den Tod der Menschen zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft betonte, alles habe sich sehr schnell entwickelt und die spanischen Sicherheitskräfte hätten die Gefahr nicht erkennen können. Darüber hinaus bezeichnete sie die Flüchtlinge als „ständig feindselig und gewalttätig“. Die spanischen Beamten hätten nicht gewusst, dass Menschen in der Menge medizinische Hilfe benötigt hätten.

Marokko hatte außerdem das Nachbarland Algerien für die Toten verantwortlich gemacht. Algerien habe eine gewisse Laxheit bei Grenzkontrollen gezeigt, so die Begründung der marokkanischen Botschaft. Spanien hatte sich von dieser Schuldzuweisung distanziert.

Amnesty International hatte schwere Vorwürfe auch gegen spanische Polizisten erhoben und bezifferte die Anzahl der Toten auf mindestens 37. „Wir sprechen hier von massiven Tötungen, dem Verschwindenlassen von Menschen, Folter, push backs (gewaltsame Zurückführungen) und Rassismus“, sagte Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard vergangene Woche bei einer Pressekonferenz in Madrid. Der Direktor der spanischen Sektion der Menschenrechtsgruppe, Esteban Beltran, machte ausdrücklich auch spanische Beamte für die Tragödie verantwortlich.

Polizisten sollen laut dem Bericht Migranten mit Steinen beworfen und in geschlossenen Räumen Tränengas auf sie abgefeuert haben. Das spanische Innenministerium wies den Bericht zurück und erklärte, er enthalte „falsche Behauptungen“. Die Regierung Spaniens betonte außerdem, dass es sich um tragische Umstände auf dem Territorium eines anderen Landes, also Marokko, handele. Spanische Polizisten hätten sich an Recht und Gesetz gehalten und auf spanischem Boden habe es keine Toten gegeben, so Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska. Ein Medienbericht allerdings legt eine andere Version nahe.

Melilla und die andere spanische Exklave Ceuta haben die einzige Landgrenze der EU mit Afrika. Die Gebiete sind deshalb regelmäßig Ziel von Menschen, die sich ein besseres Leben in Europa erhoffen.