Bürgerkrieg und Diktatur : Geöffnete Gräber und tiefe Gräben in Spanien

In Spanien tritt das „Gesetz über die demokratische Erinnerung“ in Kraft. Es soll helfen, die Wunden von Bürgerkrieg und Diktatur zu schließen. Aber die politischen Gräben bleiben tief.

Um kurz nach zwei Uhr morgens verließ der Leichenwagen die Macarena-Basilika. An prominenter Stelle lag dort 71 Jahre lang Gonzalo Queipo de Llano begraben – in einer Seitenkapelle der Kirche, die die beliebteste Heiligenfigur Sevillas beherbergt. Der General war an der Seite des späteren Diktators Francisco Franco einer der Anführer des Militärputsches, mit dem 1936 in Spanien der Bürgerkrieg begann. Er wurde „Vizekönig von Andalusien“ genannt und für die Hinrichtung von mehr als 45.000 Menschen verantwortlich gemacht. Unter ihnen war der Schriftsteller Federico García Lorca.

Seine Gegner waren für ihn nur „Ungeziefer“. In seinen Rundfunkansprachen redete er sich in einen regelrechten Blutrausch. Vor einer Woche wurden seine sterblichen Überreste umgebettet, zusammen mit denen seiner Ehefrau und des Generals Francisco Bohórquez. Das ist jedoch nur der Anfang. Ende Oktober trat in Spanien nach langem politischen Streit das „Gesetz über die demokratische Erinnerung“ in Kraft. Es soll helfen, die Wunden von Bürgerkrieg und Diktatur zu schließen.