Nach jahrelangem Schweigen : Spanische Bischöfe geben Missbrauchsgutachten in Auftrag

Kardinal Juan José Omella auf einer Pressekonferenz in Madrid am Dienstag Bild: AP

Der Kardinal kam selbst in die Madrider Anwaltskanzlei. Die kurze Fahrt des Erzbischofs durch die Hauptstadt war ein großer Schritt für die spanische Bischofskonferenz. Als eine der letzten katholischen Kirchen in Europa beginnt in Spanien die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Juan José Omella, zugleich Vorsitzender der spanischen Bischofskonferenz ist, bat am Dienstag zuerst um Vergebung, „für alle Opfer, die so viel Schmerz erlitten haben und noch erleiden“.

Es sei nicht leicht gewesen, die Untersuchung in Auftrag zu geben, die sich auch auf die Orden erstrecken werde. Der Erzbischof versprach „Transparenz, Unterstützung und Wiedergutmachung für die Opfer“.

Die Bischofskonferenz beauftragte die Großkanzlei „Cremades & Calvo-Sotelo“, sich mit den Fällen sexualisierter Gewalt in den vergangenen 60 Jahren zu befassen, deren Ausmaß in Spanien bis heute niemand kennt. Nach zwölf Monaten soll ihr Bericht fertiggestellt sein. In ersten Recherchen war die Zeitung „El País“ auf mehr als 1200 Opfer gestoßen. Seit die Kanzlei zu Wochenbeginn eine E-Mail-Adresse für Betroffene freigeschaltet hatte, meldeten sich dort weitere Betroffene.

Kanzleichef ist Opus-Dei-Mann

Die Ankündigung der späten Initiative der spanischen Bischöfe war zunächst nicht nur bei Opferverbänden auf Skepsis gestoßen. Im Parlament fragte man sich, welche Auswirkungen das auf den unabhängigen Untersuchungsausschuss haben wird, den mehrere Parteien beantragt haben. Auf der Pressekonferenz am Dienstag versuchte Kanzleichef Javier Cremades, die Bedenken zu zerstreuen, die in der Presse auch gegen ihn erhoben worden waren. Er bestätigte, dass er dem Opus Dei angehöre, aber er werde Untersuchungen „als Anwalt und nicht als Gläubiger“ führen; die Nähe zu der katholischen Organisation ließ die Sorge vor einem neuen Vertuschungsversuch gewachsen.

Ohne sich Grenzen aufzuerlegen, werde man „bis zum Ende gehen“, sagte Javier Cremades. Wie der Erzbischof stellte er klar, dass die Ermittlungen der Kanzlei nicht in Konkurrenz zu einer möglichen parlamentarischen Ermittlung treten werde, sondern als eine Ergänzung gedacht sei. Als Erstes habe er deshalb mit dem staatlichen Ombudsmann in Verbindung gesetzt, mit dem er sich koordinieren wolle. Der Regierung solle auch der Abschlussbericht vorgelegt werden.

Der Kanzlei strebt nach eigenen Angaben für ihre Arbeit ein „hybrides spanisches Modell“ an, das sich von den Untersuchungen in Deutschland und Frankreich inspirieren lassen soll. Zu diesem Zweck wollen die spanischen Anwälte auch regelmäßig mit zwei Kollegen der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) Kontakt halten, die im Auftrag der Erzdiözese München-Freising im Januar ein Missbrauchsgutachten vorgelegt hatte und zuvor schon für das Bistum Aachen. Ein von der Kanzlei erstelltes Gutachten für das Erzbistum Köln ließ Kardinal Rainer Maria Woelki wegen angeblicher methodischer Mängel nicht veröffentlichen. In Madrid haben 18 Anwälte, unterstützt von externen Fachleuten, mit der Arbeit begonnen.

Die Kanzlei, die sich bei prominenten Sammelklagen einen Namen gemacht hatte, wird kein Honorar verlangen und der Bischofskonferenz nur die entstandenen Kosten in Rechnung stellen. Gleichzeitig werden sich die Anlaufstellen in den Diözesen weiterhin um die Opfer kümmern, die sich bei ihnen melden sowie um die, die sich an die Kanzlei wenden. Erzbischof Omella versprach, dass die Untersuchung „so umfassend wie möglich“ sein solle. Doch es blieben wichtige Einzelheiten offen, wie die genaue Dauer, die Art möglicher Entschädigungen und den Zugang zu den kirchlichen Archiven.