Ziel bis 2030 : Spanien will Verschwendung von Lebensmitteln stoppen

Spanien will Verschwendung von Lebensmitteln stoppen

In Spanien landen jedes Jahr 1,3 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Das will die Regierung jetzt ändern. Sie droht bei Zuwiderhandlung mit hohen Geldbußen.

In der Gastronomie sollen Kunden ihre Reste häufiger mit nachhause nehmen. Bild: AP

Die „Doggy Bags“ für spanische Restaurantbesucher wirken eher wie ein politischer Gag, um die Aufmerksamkeit der Medien zu gewinnen. Künftig sollen Speisekarten und Aushänge in Tapas-Bars und Grill-Lokalen darauf hinweisen, dass die Gäste gerne um eine kostenlose Tüte für ihre Essensreste bitten können – die auch biologisch abbaubar sein wird. Die Pläne der spanischen Regierung, die Menge der Lebensmittel zu reduzieren, die auf dem Müll landen, reichen noch viel weiter: Sie soll bis 2030 um 50 Prozent sinken.

Nach Angaben des spanischen Landwirtschafts- und Ernährungsministeriums landen jedes Jahr etwa 1,36 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall, das sind 31 Kilogramm je Spanier, und sie kosten jeden Haushalt bis zu 250 Euro. Die UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung (FAO) schätzt, dass bis zu einem Drittel der weltweiten Nahrungsmittelproduktion weggeworfen wird.

Nach Ansicht des Ministers für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, Luis Planas, gehört Spanien zu den „Pionieren“ in Europa. Spanien wird der dritte EU-Staat sein, der ein Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln auf den Weg bringt. „Es handelt sich um ein regulierendes und bewusstseinsbildendes Gesetz, das die Bürger für die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und ethischen Folgen der Lebensmittelverschwendung sensibilisieren soll“, sagt Planas.

Frankreich als Vorbild

Nach der Billigung durch das Kabinett der linken Minderheitsregierung wird sich nun das Parlament mit dem Entwurf befassen. Anfang 2023 könnte das „Gesetzes zur Vermeidung von Lebensmittelverlusten und -verschwendung“ in Kraft treten, das Geldstrafen von 2000 bis zu 500.000 Euro (bei wiederholten, schwerwiegenden Fällen) für diejenigen vorsieht, die sich nicht an die neuen Vorgaben halten.

Das Gesetz soll eine Hierarchie für die Verwendung von Lebensmitteln festlegen. Der Verzehr durch Menschen hat Vorrang. Hersteller und Händler sollen Produkte, die noch konsumierbar sind, aber nicht verkauft wurden, sozialen Einrichtungen schenken, zum Beispiel Tafeln. Kurz vor dem Verfallsdatum sollen sie schon damit beginnen, die Preise zu senken. Ist das nicht möglich, müssen die Lebensmittel, die noch verzehrbar sind, zu anderen Produkten wie Säften oder Marmeladen verarbeitet werden. Andernfalls sollen sie als Futtermittel verwendet werden.

Sind die Überreste weder für Menschen, noch für Tiere geeignet, soll der Abfall kompostiert oder in Biogas oder andere Brennstoffe verwandelt werden. Erzeuger und Händler sind dann verpflichtet, einen Plan für die Wiederverwendung von Lebensmitteln zu erstellen, die nicht zum Verkauf angeboten werden können, weil sie ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, aber noch brauchbar sind. Setzen Supermärkte oder Gastronomiebetriebe das nicht um, drohen Geldstrafen von bis zu 60.000 Euro. Bei den Verbrauchern setzt die Regierung auf eine freiwillige Verhaltensänderung. In den spanischen Haushalten landen am häufigsten Obst – vor allem Äpfel –, Gemüse, Salat sowie Linsen und Tortillas im Müll.

Frankreich war 2016 das erste Land der Welt, das Supermärkten verbot, unverkaufte Lebensmittel wegzuwerfen oder zu vernichten. Bis 2025 will das Land die Lebensmittelabfälle um 50 Prozent verringern. Italien hat ähnliche Regeln gesetzt. Statt auf Geldbußen wie in Spanien setzt man dort auf Steuererleichterungen, um Erzeuger und Händler zur Kooperation zu bewegen.