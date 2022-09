Trotz Kritik von Macron : Spanien will Deutschland mit neuer Pipeline helfen

Enagas-Regasifizierungsanlage in Barcelona am 29. März Bild: AFP

Die Reaktion aus Madrid war deutlich. Ein einziges Land könne nicht die Debatte über die Midcat-Pipe­line entscheiden, sagte am Dienstag die spanische Energie- und Umweltministerin Teresa Ribera dem Sender „Onda Cero“. Die spanische Regierung hält auch nach der Ablehnung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der Gasleitung fest, die von Spanien über Frankreich führen soll und auch Deutschland mit Erdgas versorgen könnte. Es gebe keinen Beweis dafür, dass diese Pipeline nötig sei, hatte Macron am Montag nach einer Videokonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, der sich für den Bau von Midcat einsetzt; auch Portugal wirbt dafür.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Spanien könnte dank seiner sechs LNG-Terminals mit den dazugehörenden Regasifizierungsanlagen sowie zweier Pipelines aus Nordafrika deutlich mehr Erdgas in den Rest Europas liefern. Bisher existieren nur zwei Leitungen im Westen der Pyrenäen nach Frankreich mit geringer Leistungsfähigkeit. Laut Macron waren sie selbst in den vergangenen Monaten nicht ausgelastet. Für Spanien ist jedoch der Bau der dritten Pipeline kein kurzfristiges bilaterales Vorhaben, sondern es zielt darauf ab, die Energieversorgung der EU langfristig sicherzustellen, besonders von Ländern wie Deutschland. Diese Infrastrukturfragen müssten von allen EU-Mitgliedern geklärt werden, da die Gasknappheit über den bevorstehenden Winter andauern werde, sagte Teresa Ribera. Das Thema sei nicht abgeschlossen, sondern könnte in dieser Woche auf dem Rat der EU-Energieminister erörtert werden.

Alternativroute nach Italien?

Vor den jüngsten Äußerungen des französischen Präsidenten empörte sich die spanische Presse über den „nationalen Egoismus“ in Paris. Ein erster Anlauf für den Bau von Midcat war 2019 an den hohen Kosten und am französischen Widerstand gescheitert: „Midi-Catalonia“ sollte aus Katalonien in die südfranzösische Midi-Region führen, endet aber bisher in der Gegend von Girona. Spanien spricht von Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro und einer Bauzeit von acht Monaten. Frankreich beziffert die Gesamtkosten für die Infrastruktur auf rund 3 Milliarden Euro; Umweltschützer warnen zudem vor Schäden bei der Überquerung der Pyrenäen. Nach spanischen Vorstellungen sollte die EU für die Kosten der Verbindung aufkommen, die von 2030 an „grünen“ Wasserstoff transportieren könnte.

Mehr zum Thema 1/

Ein Sprecher der EU-Kommission vermied es am Dienstag, sich auf eine Unterstützung von Midcat festzulegen. Die entsprechenden Fragen müssten zunächst Spanien und Frankreich untereinander klären. In Madrid existiert inzwischen ein Alternativplan. Der spanische Gasnetzbetreiber Enagás und der italienische Gaskonzern Snam prüfen den Bau einer Unterseeleitung von Barcelona nach Norditalien. Von dort aus bestehen Anschlüsse in den Norden. Die knapp 800 Kilometer lange Pipeline auf dem Meeresboden, die später auch für „grünen“ Wasserstoff nutzbar wäre, ließe sich schneller bauen als eine Verbindung über Land. Bis zum Beginn des Ukrainekriegs galt sie jedoch als zu teuer. In Italien könnten die Wahlen eine Entscheidung verzögern.