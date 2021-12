Unsere Erdbeeren, ihre Dürre : Der Fluch des roten Goldes

Wenn die Schatten der letzten Sonne länger werden, macht der betagte Mann seinen Abendspaziergang. Auf seinen Stock gestützt, arbeitet er sich an der Promenade von El Rocio von Bank zu Bank vor. „Eine einzige Ruine“, seufzt er, während sein Blick von der weißen Wallfahrtskirche hinaus auf die Lagune schweift. „So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und ich bin 73 Jahre alt“, sagt er traurig. „Normalerweise müsste das Wasser viel weiter reichen. Aber seit Oktober hat es so wenig geregnet wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr.“

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Im größten Feuchtgebiet Europas stehen viele Flamingos auf dem Trockenen. Das Sumpfgebiet am Ufer des Wallfahrtsorts hat sich zu einem großen Teil in eine Steppe verwandelt; dort weiden jetzt Pferde und Kühe. Nur ein paar seichte Pfützen sind übrig geblieben. Wildgänse kämpfen um einen Platz in der gräulich-braunen Brühe. Sechs Millionen Zugvögel legen auf ihrem Weg aus dem Norden Europas in ihre Winterquartiere in Afrika im Nationalpark von Doñana einen Zwischenstopp ein. Zum Teil kommen sie sogar aus Sibirien.