Spanien verlängert Notstand : Viel dramatischer ging es kaum

Viel dramatischer ging es kaum. Die spanische Regierung stellte die Abstimmung im Parlament als eine Wahl zwischen Alarm oder Chaos dar. Zum vierten Mal hatte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch das Parlament dazu aufgefordert, den seit Mitte Februar geltenden „Alarmzustand“ mit seinen drastischen Einschränkungen um weitere zwei Wochen zu verlängern. Doch im spanischen Kampf gegen Corona tun sich immer tiefere politische Gräben auf. Erst kurz vor Beginn der entscheidenden Parlamentsdebatte zeichnete sich eine knappe Mehrheit ab.

Zum ersten Mal wollte sich die konservative Volkspartei (PP) der Stimme enthalten. Nur mit der Hilfe der zehn Abgeordneten der oppositionellen Ciudadanos-Partei konnte die regierende Linkskoalition auf eine knappe Mehrheit hoffen. In letzter Minute entschlossen sich auch die sechs Parlamentarier der baskischen Nationalisten, ihm beizuspringen – die PNV, auf die sich Sánchez bisher verlassen konnte, hatte damit gedroht, gegen eine Verlängerung zu stimmen. Den auf ihre Autonomie bedachten Basken und noch mehr die katalanischen Separatisten war der Ausnahmezustand von Anfang an ein Dorn im Auge, weil die Zentralregierung dadurch wichtige Kompetenzen an sich zog. So wollten dieses Mal alle katalanischen Parteien mit Nein stimmen; auch die Linksrepublikaner (ERC), die dem sozialistischen Regierungschef im Januar zu seiner Wiederwahl verholfen hatten.

Bei der ersten Verlängerung hatte es im Parlament noch keine einzige Gegenstimme gegeben. Doch seitdem bröckelt mit der Mehrheit auch der Konsens über den weiteren Weg. Die Kritik wächst vor allem am zentralistischen Krisenmanagement der Minderheitsregierung, die sich „im Bunker der Moncloa“ verschanzt habe, wie der konservative Madrider Bürgermeister in Anspielung auf den Amtssitz des Ministerpräsidenten formulierte.

Oppositionsführer Pablo Casado drohte zunächst mit der Ablehnung durch seine PP-Fraktion; bei den vorherigen Abstimmungen hatten die Konservativen „aus Verantwortung für Spanien“ die Linkskoalition unterstützt. Am Mittwoch warf Casado in der Debatte Sánchez vor, er gebärde sich wie ein „absolutistischer“ Herrscher und ein „Cäsar“: Er habe das spanische Volk belogen; seine Politik in der Krise sei „fahrlässig“.

Bisher sei der Alarmzustand nötig gewesen, um einen Kollaps der Intensivstationen zu vermeiden, sagt Casado. Da jedoch die ersten Spanier schon wieder ihre Wohnungen verlassen können, um draußen einen Aperitif zu trinken, seien jetzt andere Regelungen nötig. Die nötige Grundlage böten vorhandene Gesetze. Am Ende überzeugten offenbar die PP-Regionalpräsidenten den Parteivorsitzenden Casado davon, vom Nein zur Enthaltung umzuschwenken.

Sanchéz argumentiert, es gebe derzeit keinen „Plan B“, weil der Ausnahmezustand alternativlos sei, um zum Beispiel die Reisefreiheit der Spanier drastisch zu begrenzen. Sie dürfen momentan nicht einmal ihre Provinzen verlassen; das soll verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Eine Aufhebung wäre ein „absoluter und unverzeihlicher Fehler“, der Spanien ins Chaos stürzen würde, sagte Sánchez während der Debatte. Man benötige „noch einige Wochen mit den Beschränkungen, um den Schutz der Gesundheit zu garantieren“. Der Alarmzustand erlaubt es, die Armee einzusetzen, die Bewegungsfreiheit einzuschränken sowie Waren zu beschlagnahmen und zu rationieren, um die Versorgung sicherzustellen.

Für die Stimmen von Ciudadanos und PNV musste der Ministerpräsident jedoch größere Zugeständnisse machen. Nun verspricht die Regierung bessere Kommunikation und mehr „Cobernanza“: Gemeinsam mit den jeweiligen Regionalregierungen könnten in deren Verantwortungsbereichen Restriktionen schneller gelockert werden. Das ist vor allem den Regionen wichtig, die vom Tourismus leben. Der Ciudadanos-Partei sagte Sánchez zudem wöchentliche Kontakte und einen Dialog über künftige Maßnahmen zu.

Auch die 17 Regionalpräsidenten, mit denen Sánchez jeden Sonntag per Videokonferenz berät, kritisieren, dass er, der Regierungschef, sie immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt habe. Sie sind vor allem mit dem Krisenmanagement des Gesundheitsministeriums in Madrid unzufrieden. Wegen des Alarmzustands ist das nationale Ressort für die Gesundheitspolitik verantwortlich. Doch die ihm zugedachte zentrale Führungsrolle überfordert offenbar das relativ kleine Ministerium. Zugesagte Lieferungen von Schutzausrüstung und Tests an die Regionen blieben aus.