Suizide in Spanien : Nach der Schule in den Tod gesprungen

Der Bürgersteig vor dem Haus in Sallent gleicht einem kleinen Altar. Über brennenden Kerzen und einem kleinen Meer von Blumen hängt ein handgeschriebenes Plakat mit der Aufschrift „Stop Bullying“. Am vergangenen Dienstag kamen die beiden zwölf Jahre alte Zwillingsschwestern Alana und Leila in der katalanischen Kleinstadt aus der Schule zu­rück, gingen auf den Balkon und sprangen vom dritten Stockwerk ge­meinsam in die Tiefe.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Am Sonntag beerdigte die Familie Alana. Ihre Schwester Leila überlebte schwer verletzt. Die Verzweiflung der Zwillinge erschüttert ganz Spanien. Bürger und Politiker reagieren schockiert und hilflos, denn im ganzen Land setzen so viele Menschen ihrem Leben ein Ende wie nie zuvor.