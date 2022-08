Spanien will Energie sparen : Um 22 Uhr gehen die Lichter aus

Ungenutzte Gebäude sollen in Spanien künftig von 22 Uhr an nicht mehr beleuchtet werden: die Skyline von Barcelona, hier im Februar 2022 Bild: picture alliance / Markus Mainka

Um 22 Uhr soll es in Spanien dunkel werden. In der vergangenen Woche lehnte die spanische Regierung den Notfallplan der EU noch ab, und war nur bereit, den Gasverbrauch um sieben statt um 15 Prozent zu reduzieren. Doch in der letzten Kabinettssitzung vor der Sommerpause beschloss die linke Minderheitsregierung jetzt einen überraschend drastischen Sparplan. „Wir können uns nicht erlauben, eine einzige Kilowattstunde Energie zu verlieren“, mahnte Umweltministerin Teresa Ribera mit einem dramatischen Ton, der bisher in Spanien selten zu hören war.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

So soll in allen Gebäuden, die nicht benutzt werden, um 22 Uhr die Beleuchtung abgeschaltet werden, auch in Schaufenstern und Denkmälern. Im Sommer sollen die Klimaanlagen nur noch bis 27 Grad kühlen, im Winter die Heizungen nur noch bis maximal 19 Grad wärmen. Das gilt für Behörden, Einkaufszentren, Hotels, Theater, Kinos, Flughäfen und Bahnhöfe. Effiziente Türen sollen sicherstellen, dass weder wertvolle Kälte noch Wärme verloren geht.