Wegen unerwünschter Auswirkungen wird das neue Sexualstrafrecht in Spanien nur rund fünf Monate nach seinem Inkrafttreten wieder geändert. Das Unterhaus des Parlaments in Madrid stimmte am Dienstagabend nach hitzigen Debatten einem Antrag der linken Regierung zur Einleitung des Reformprozesses zu. Das sogenannte „Nur Ja heißt Ja“-Gesetz, das völlig unerwartet zur vorzeitigen Haftentlassung von Sexualverbrechern geführt hat, löste innerhalb der Koalition neun Monate vor den Parlamentswahlen eine heftige Krise aus. Nach Umfragen liegt die konservative Opposition deshalb inzwischen in der Wählergunst vorn.

Die Sozialistische Partei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez wurde bei ihrem Antrag im Parlament am Dienstag unter anderem von der konservativen Opposition unterstützt. Der Koalitions-Juniorpartner Unidas Podemos (UP) stimmte unterdessen geschlossen dagegen.

Das Gesetz, das nicht nur höhere Höchststrafen, sondern teils auch niedrigere Mindeststrafen eingeführt hatte, hatte ebenso unerwartete wie unerwünschte Auswirkungen. Anwälte einsitzender Sexualverbrecher nutzten Lücken in dem im Oktober in Kraft getretenen Regelwerk aus und erreichten in mehr als 700 Fällen Reduzierungen der Haftstrafen.

Kritik an PSOE vom Juniorpartner

Die UP befürchtet, dass die PSOE bei den in den nächsten Monaten anstehenden Debatten über die abermalige Reform des Gesetzes den Forderungen der konservativen Opposition nachgeben und eine Rückkehr zu alten Verhältnissen akzeptieren könnte: „Wir wollen keine Rückkehr zu einem patriarchalischen System, in dem man als Opfer gefragt wurde, ob man die Beine richtig geschlossen hatte“, sagte zum Beispiel die Gleichstellungsministerin Irene Montero von UP.

PSOE-Politiker wiesen derweil die Beschuldigungen von UP zurück und beteuerten, man werde vom Prinzip der Zustimmung aller Beteiligten bei sexuellen Handlungen nicht abrücken. Der Reformvorschlag von PSOE erhöht die meisten Strafmaße auf bis zu 15 Jahre Haft, setzt aber gleichzeitig den Fokus wieder stärker auf die Kriterien der Gewaltanwendung und der Einschüchterung, was UP missfällt.

Das umstrittene Gesetz hatte unter anderem auch „einschüchternde“ Komplimente sowie die Verbreitung von Sexvideos unter Strafe gestellt. Mit ihrem Vorstoß hatte die Regierung im vorigen Jahr auf mehrere Fälle von Gruppenvergewaltigungen reagiert, bei denen die Täter mit relativ milden Strafen davongekommen waren. Montero hatte gesagt, der „Vergewaltigungskultur“ werde damit ein Ende bereitet.

Regierung strebt Frauenquoten für Politik und Wirtschaft an

Außerdem hat die linke Regierung Spaniens eine Initiative zur Gleichstellung von Frauen in die Wege geleitet, die unter anderem die Einführung von Geschlechterquoten in den politischen und wirtschaftlichen Führungsgremien des Landes vorsieht. Der Vorentwurf des sogenannten Paritätsgesetzes wurde am Dienstag vom Ministerrat in Madrid gebilligt, wie die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez mitteilte. Madrid hofft, dass das Gesetz noch vor der Parlamentswahl Ende des Jahres verabschiedet werden kann.

Sowohl in der Politik und der öffentlichen Verwaltung als auch bei Verbänden und in größeren Unternehmen soll künftig jedes der beiden Geschlechter mindestens 40 Prozent der einflussreichen Posten besetzen. Börsennotierte Unternehmen müssten dieses Ziel den Plänen zufolge bis zum 1. Juli 2024 erreichen, erklärte die Wirtschaftsministerin und Vize-Ministerpräsidentin Nadia Calviño vor Journalisten. Andere größere Firmen würden bis zum 1. Juli 2026 Zeit haben.

Diese Initiative „durchbricht die gläsernen Decken im öffentlichen und privaten Bereich und konsolidiert Spanien als eines der fortschrittlichsten Länder der Welt in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter", sagte Calviño. Sie gehe über den Aktionsplan der Europäischen Union zur Gleichstellung der Geschlechter weit hinaus.

Die am Samstag von Sánchez angekündigte Maßnahme ziele nicht nur auf „soziale Gerechtigkeit“ ab. „Es geht auch um wirtschaftliche Vernunft, denn wir müssen 100 Prozent des weiblichen Talents in unserem Land nutzen, um die Produktivität der Unternehmen zu steigern und ein stärkeres und nachhaltigeres Wachstum zu erzielen".

In der jetzigen Regierung Spaniens stellen Frauen bereits einen Anteil von rund 60 Prozent. Aber die Gleichstellung der Geschlechter dürfe „nicht vom Ermessen des jeweils amtierenden Regierungschefs oder der Regierungschefin abhängen“, betonte die Ministerin vor dem Internationalen Frauentag am Mittwoch.