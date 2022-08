Schnellzug in der Extremadura : Der „Zug der Schande“ für die „Spanier zweiter Klasse“

Erfahrene Fahrgäste haben sicherheitshalber einen Fächer dabei. Wer mit der Bahn von Madrid in die Extremadura fährt, muss mit allem rechnen. „Anfang Juli fiel vor Oropesa die Klimaanlage bei über 40 Grad aus. Kein Schaffner war an Bord. Die Leute gerieten in Panik, zogen die Notbremse und alarmierten die Polizei“, sagt eine Frau, die sich Luft zufächelt, als die Kühlung wieder einmal schwächer wird. Passagiere mussten in der Vergangenheit schon brennende Lokomotiven löschen. Andere Züge blieben auf offener Strecke liegen, weil der Diesel ausging.

„Zug der Schande“ nennen viele Einwohner der spanischen Region an der portugiesischen Grenze das Angebot der staatlichen Bahngesellschaft Renfe. Sie fühlen sich abgehängt, im Nah- wie im Fernverkehr. In diesem Sommer sollte wenigstens der Anschluss an die Eisenbahn-Moderne gelingen. „Der AVE kommt in die Extremadura“, verkündete stolz die Regierung.