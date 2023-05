Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat nach den Verlusten für seine sozialdemokratische Partei bei den Regional- und Kommunalwahlen überraschend vorgezogene Parlamentswahlen angekündigt. Er habe König Felipe VI. seine Entscheidung mitgeteilt, „das Parlament aufzulösen und Parlamentswahlen anzusetzen“, sagte Sánchez in einer Fernsehansprache am Montag.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Statt wie bislang vorgesehen im Dezember sollen die Spanier demnach bereits am 23. Juli über ihr neues Parlament abstimmen. „Ich habe diese Entscheidung angesichts der Ergebnisse der gestrigen Wahl getroffen“, sagte der Sozialist am Montag.

Am Sonntag mussten die sozialistische PSOE-Partei des Regierungschefs und ihre linken Partner eine schwere Niederlage einstecken: Die konservative Volkspartei (PP) hatte bei den Kommunal- und Regionalwahlen mindestens sechs autonome Regionen erobert, in den bisher die Linke regierte. In Madrid und Rioja gewann die PP sogar die absolute Mehrheit und kam landesweit auf 31,5 Prozent der Stimmen. Sánchez hatte bis am Montagmittag zu dem verheerenden Wahlausgang geschwiegen, der auch seinen Juniorpartner Podemos stark geschwächt hat.

Sánchez setzt seine Gegner unter Druck

Der Wahltermin wird die spanische EU-Ratspräsidentschaft beeinträchtigen, die am 1. Juli beginnt. Sánchez hatte darauf gehofft, mit internationalem Prestige bis zu den regulären Wahlen am Jahresende innenpolitisch zu punkten. Dass er jetzt darauf keine Rücksicht mehr nimmt, macht deutlich, wie schwierig er seine Lage einschätzt. Er setzt mit seiner Ankündigung gleichzeitig den PP-Vorsitzenden Alberto Núñez Feijóo unter Druck.

Mehr zum Thema 1/

Trotz seines Wahlerfolgs am Sonntag zeichnet sich bisher ab, dass die PP nur mit der rechtspopulistischen Vox-Partei die Chance auf eine Mehrheit hat, wenn es knapp wird. Die Angst vor der extremen Rechten hat Sánchez im Wahlkampf 2019 genutzt und danach die erste linke Minderheitskoalition in Spanien gebildet.

Der Sozialist tat sich in der Vergangenheit schon als sehr risikobereiter Politiker hervor. Am 1. Juni 2018 war er überraschend durch das erste erfolgreiche Misstrauensvotum in der Geschichte der spanischen Demokratie an die Regierung gekommen. Zuvor hatte er sich an die Spitze der PSOE-Partei zurückgekämpft, mit der er sich 2016 überworfen hatte.