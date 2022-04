Konservative regieren mit Vox : Spaniens rechte Zeitenwende

Es werde eine Koalition „ohne Komplexe“, die „wie ein Team“ zusammenarbeitet, versprach Alfonso Fernández Mañueco am Montag vor der Abstimmung. So weit, wie der designierte Regionalpräsident von Kastilien-Léon ist in Spanien noch kein konservativer Politiker gegangen. Nur dank der Rechtspopulisten von Vox kann er sich nach der Wahl an der Spitze der größten autonomen Region halten. Dafür ist Mañueco bereit, in Spanien die erste Koalition zwischen der konservativen Volkspartei (PP) mit Vox einzugehen. Am Montag war im Regionalparlament in Valladolid die Vertrauensabstimmung über das Bündnis angesetzt, das für das Land eine politische Zäsur darstellt. Bisher ließ sich die PP von Vox höchstens tolerieren, nahm die rechten Rivalen aber nirgendwo in eine Regierung auf.

Mañueco versucht den Eindruck zu erwecken, als sei daran nichts Besonderes. „Ich bin stolz auf das Programm mit Vox: Es ist weder machistisch, noch homophob, noch rassistisch, noch radikal“, sagte er am Wochenende in einem Interview mit der Zeitung „El Mundo“. In Wirklichkeit hat Vox die PP in Kastilien-León längst in die Defensive gebracht, wo Mañueco die Wahlen vorzog, weil er auf eine absolute Mehrheit gehofft hatte. Doch er unterschätzte Vox. Statt mit einem Abgeordneten zogen die Rechtspopulisten mit 13 ins Parlament in Valladolid ein und wurden drittstärkste Kraft – wie sie es schon im nationalen Parlament sind.