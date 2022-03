Russen in Spanien : Das Lebensmodell der Reichen funktioniert nicht mehr

Mit den nackten Füßen ist sie im Mittelmeer, aber mit dem Kopf weit weg im Osten. Ihr Smartphone hat die junge Frau mit dem Kapuzenpulli die ganze Zeit am Ohr. Sie telefoniert auf Russisch, während ihr kleiner Hund am Strand von Puerto Banús vergeblich versucht, sie zum Spielen zu bewegen. „Erst saßen wir wegen der Pandemie fest, jetzt ist Krieg. Warum können wir hier nicht einfach in Frieden leben“, sagt die Frau aus Moskau, wo ihr Mann das Geld für seine Familie verdient, die in Marbella lebt. Sie ist nicht sonderlich gesprächig und verschwindet bald in einem Block von Luxusappartements, die sich entlang der „Goldenen Meile“ von Marbella parallel zur Küste erstrecken. Gut 2800 Russen sind offiziell in dem Badeort an der Costa del Sol gemeldet, der zu den teuersten in Spanien gehört. Es wohnen auch fast so viele Ukrainer dort.

„Stoppt Putin“ steht auf dem T-Shirt in den blau-gelben ukrainischen Nationalfarben des Mannes, der die Strandpromenade entlangjoggt, die sich in der Vorfrühlingssonne langsam füllt. Marbella bereitet sich nach zwei Jahren mit Corona-Restriktionen auf die neue Saison vor, in der endlich alles wie früher werden sollte. Überall sind Arbeiter, Maler und Gärtner am Werk. In Puerto Banús jäten sie das Unkraut unter der monumentalen Säule, auf der eine Bronzefigur triumphierend die Hände zum Himmel reckt. Es ist das „Victoria-Denkmal“ des georgischen Bildhauers Zurab Tsereteli aus den Neunzigerjahren, die im Mittelpunkt eines der zahlreichen Korruptionsskandale in Marbella stand. Um welchen Sieg es sich handelt, wissen die Passanten nicht, für sie ist es einfach nur die „Russen-Statue“. Für viele Russen, die in Marbella ein Zuhause suchten, waren die offenen Arme ein Willkommensgruß.

Der Krieg hat bisher keine neuen Gräben zwischen den 95.000 Russen und 112.000 Ukrainern in Spanien aufgerissen. In Marbella leben sie nicht nur friedlich neben-, sondern oft auch voneinander. „Die meisten wohlhabenden Russen haben Ukrainer als Hausangestellte, Gärtner oder Maurer“, sagt Ricardo Bocanegra. Seit Jahrzehnten ist die Kanzlei des spanischen Anwalts eine der wichtigsten Anlaufstellen für die Russen, die an die Costa del Sol ziehen. Jetzt müsse sich zeigen, ob sie ihre ukrainischen Angestellten weiterbeschäftigen können, denn sie kommen wegen der Sanktionen auf einmal nicht mehr an ihr Geld, sagt Bocanegra, der selbst Russisch spricht und früher häufig in Russland war.

Im Kongresszentrum von Marbella hat die Stadtverwaltung eine Sammelstelle für Spenden für die Ukraine eingerichtet. Man sei eine „solidarische Stadt“, heißt es aus dem Rathaus. Nur die Fassade des russischen Lokalsenders wurde mit einer Putin-feindlichen Parole beschmiert. Dabei stammt die Betreiberin aus einer russisch-ukrainischen Familie. „Die meisten Russen in Marbella schämen sich für Putins kriminelle Handlungen und fühlen sich stigmatisiert, ohne dass sie etwas dafür können“, sagt Ricardo Bocanegra, den manche auch den heimlichen russischen Botschafter nennen. Er ist Gründer des spanischen Dachverbands der Vereinigung ausländischer Residenten (FAECOSOL) und kennt die Probleme seiner Kunden aus erster Hand.