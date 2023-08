In Spanien geht es wieder ums Geld. Bei Parlamentswahlen ohne eindeutiges Ergebnis, wie vor zwei Wochen, entscheiden oft wenige Abgeordnete kleiner Regionalparteien darüber, ob es in Madrid eine neue Regierung gibt oder nicht. Je knapper das Ergebnis ist, desto höher ist traditionell der Preis, den katalanische und baskische Nationalisten seit Jahrzehnten dafür verlangen.

Dieses Mal kämpft Ministerpräsident Pedro Sánchez um sein politisches Überleben. Er braucht für seine Wiederwahl im Parlament die Stimmen aller katalanischen Separatisten und der baskischen Linksnationalisten. Dazu möglicherweise die Unterstützung der Abgeordneten der kleinen kanarischen CC-Partei.

Nach den Wahlen sind die kleinen Parteien gefragt

Seit Spanien demokratisch wurde, fühlen sich die 17 autonomen Regionen von der Zentralregierung in Madrid finanziell schlecht behandelt. Keine Regionalregierung will mehr von ihren Steuereinnahmen abgeben, alle wollen einen größeren Anteil aus dem Topf – und dazu mehr Kompetenzen.

Die politischen Verhandlungen darüber stecken seit Jahren fest. Nur nach den Parlamentswahlen sind die kleinen Parteien, die in den Regionen regieren, auf einmal sehr gefragt, wenn auch nicht alle gleichermaßen.

Sánchez’ sozialistische PSOE-Partei und der Koalitionspartner Sumar werben vor allem um die separatistische Junts-Partei des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Nur wenn die sieben Junts-Abgeordneten im Parlament zustimmen, hat Sánchez eine Chance, wieder Regierungschef zu werden. Im zweiten Wahlgang genügt dafür eine einfache Mehrheit.

Für Sánchez müsste auch die in Katalonien regierende ERC-Partei votieren. 2020 hatte Junts noch gegen seine Wiederwahl gestimmt und die ERC sich enthalten.

Weil sie das Zünglein an der Waage sind, fordern und erhalten die katalanischen Separatisten wieder einmal eine privilegierte Behandlung. Seit Jahren klagen Regierungen in Barcelona darüber, dass sie nicht nur Nettozahler im innerspanischen Finanzausgleich sind, sondern auch weniger Investitionen als die übrigen Regionen erhalten. Das verärgert die anderen – egal ob sie Nettozahler wie Ma­drid sind oder mehr Geld fordern wie die strukturschwachen Regionen im Landesinnern, die besonders unter der Überalterung der Bevölkerung und Landflucht leiden.

Seit mehr als einem Jahrzehnt versucht die katalanische Regionalregierung, mit der spanischen Zentralregierung über einen gerechteren Finanzausgleich und einen neuen „Fiskalpakt“ zu verhandeln. Katalonien will über den größten Teil des Steueraufkommens der wirtschaftsstarken Katalanen selbst bestimmen, ähnlich wie das Baskenland und Navarra mit ihrem historischen Sonderstatus.

Die damalige PP-Regierung zeigte kein Entgegenkommen, was ein wichtiger Grund für die Eskalation des Katalonienkonflikts bedeutete: Das restliche Spanien plündere Katalonien aus, lautete nicht nur der Vorwurf der Separatisten.

Für die Reform des Finanzausgleichs sieht es schlecht aus

Pedro Sánchez ging in seiner bisherigen Amtszeit stärker auf die Regierung in Barcelona zu. Doch auch jetzt setzt die Verfassung ihm Grenzen bei der Forderung von Puigdemonts Partei nach einem neuen Unabhängigkeitsreferendum und einer Amnestie. Es bleiben nur Gespräche über einen größeren Anteil an den Steuern und vielleicht mehr Autonomierechte. Aber für diese schwierigen Verhandlungen ist wenig Zeit, denn am 17. August konstituiert sich das neue Parlament, danach erteilt der König den Auftrag für die Regierungsbildung.

Mit Argusaugen wachen die anderen Parteien, deren Stimmen Sánchez ebenfalls braucht, über mögliche Zugeständnisse: EH Bildu und PNV im Baskenland, die BNG in Galicien und die kanarische CC, die angekündigt hat, dass die Interessen der Inseln Vorrang haben. Für die dringend notwendige Reform des Finanzausgleichs sieht es schlecht aus. Er besteht nicht aus verbindlichen Zahlen, die die Zentral- und die Regionalregierungen gemeinsam beschließen. Madrid entscheidet weitgehend allein.

Das derzeitige Modell stammt aus dem Jahr 2009 und sollte eigentlich alle fünf Jahre aktualisiert werden. Aber seit 2015 gibt es keine Mehrheit im Parlament, das politisch immer stärker zersplittert. Selbst wenn Sánchez wiedergewählt wird, stehen die Zeichen auf Konfrontation, denn die zweite Kammer, den Senat, kontrolliert die konservative PP.