Nach dem Brexit : Sonderwege für Gibraltar

Jeden Tag setzt sich eine kleine Völkerwanderung in Marsch. Nur wenn ein Flugzeug startet oder landet, stoppt der Strom der Menschen kurz: Denn der Weg von der Europäischen Union ins Vereinigte Königreich führt über die Startbahn des Flughafens von Gibraltar. Die einzige Landgrenze mit Großbritannien auf dem europäischen Kontinent passieren täglich knapp 15.000 Menschen; fast 10.000 von ihnen stammen aus Spanien. Mit Britannien hat auch Gibraltar die EU verlassen. Dass es bald wieder so schlimm kommen könnte wie vor dem spanischen Beitritt zur damaligen EG, erwartet auf beiden Seiten jedoch niemand: Von 1969 bis 1985 war die Landgrenze zur britischen Kronkolonie geschlossen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Seit dem vergangenen Jahr haben sich die Regierungen in Madrid, Gibraltar und London für den Brexit gerüstet. Sie sind besser vorbereitet als der Rest der EU, die noch um ihr Verhandlungsmandat ringt. So leitete in dieser Woche das spanische Kabinett den Entwurf eines neuen Steuerabkommens mit Gibraltar an das Parlament weiter. Auch dem britischen Unterhaus wird der 2019 ausgehandelte Text bald zur Billigung vorliegen. Für die Beziehungen zwischen Spanien und der Kronkolonie bedeutet er eine kleine Revolution: Es ist das erste bilaterale Abkommen, seit Spanien 1713 durch den Friedensschluss von Utrecht die Souveränität über die 6,5 Quadratkilometer große Felsspitze an der Bucht von Algeciras verlor. Die Regierung in Madrid hat ihren Anspruch nie aufgegeben. Zeitweise kamen dadurch sogar die Verhandlungen über den Austrittsvertrag ins Stocken, bis aus London und Brüssel die Zusicherung kam, dass in Gibraltar nichts gegen den Willen Madrids entschieden wird.