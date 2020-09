Spaniens Ministerpräsident : Sánchez könnte über den Haushalt stolpern

Aktualisiert am

Schwieriges Verhältnis: Sánchez mit dem Koalitionspartner Iglesias von Podemos (Archivbild von 2019) Bild: AP

Spaniens Ministerpräsident will endlich einen eigenen Haushaltsplan aufstellen. Aber sein Koalitionspartner Podemos will die Realitäten in der Corona-Krise nicht anerkennen. Wie lange kann sich Pedro Sánchez halten?