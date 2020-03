Gesetz in Spanien : Keine Macht den Machos

Die Regierungspartei Podemos will in Spanien ein „historisches“ Gesetz für sexuelle Selbstbestimmung durchbringen, mit dem Kernsatz: „Nur ein Ja ist ein Ja“. Es soll auch ein Signal an Europa sein.

Irene Montero ist stolz. Das neue Gesetz sei „historisch“ und ein großer Erfolg für die feministische Bewegung, sagt die spanische Gleichstellungsministerin. Bis kurz vor der Kabinettssitzung hat sie um den Entwurf gerungen, den sie unbedingt vor dem 8. März einbringen wollte: Am kommenden Sonntag möchte das jüngste Kabinettsmitglied an der Spitze des Demonstrationszugs aus Anlass des Weltfrauentags mitmarschieren, an dem jedes Jahr mehrere Millionen Spanier teilnehmen.

Mit dem Entwurf für das Gesetz über die sexuelle Selbstbestimmung will die linksalternative Unidas-Podemos-Partei (UP) ihren Wählern zeigen, dass es richtig war, der ersten Koalitionsregierung in der Geschichte der spanischen Demokratie beizutreten. Erst im Januar trat die Minderheitsregierung aus Sozialisten und UP ihr Amt an. Im Kabinett sitzt als stellvertretender Ministerpräsident auch Pablo Iglesias. Er ist UP-Vorsitzender und Lebenspartner der Gleichstellungsministerin – und Vater der sieben Monate alten Tochter, die Irene Montero ins Ministerium und zu öffentlichen Terminen mitnimmt.

Der Kernsatz des neuen Gesetzes, das die 32 Jahre alte Ministerin für beispielhaft für den Rest Europas hält, lautet: „Nur ein Ja ist ein Ja.“ Die ausdrückliche Zustimmung der Frau soll in Spanien künftig bei der Entscheidung darüber ausschlaggebend sein, ob es sich um einen sexuellen Übergriff handelt. Im Strafrecht wird der milder bestrafte Tatbestand des sexuellen Missbrauchs abgeschafft. Einschüchterung und Gewalt müssen als Tatmerkmale für eine Vergewaltigung künftig nicht mehr vorliegen. Später als Deutschland setzt Spanien damit die Vorgaben des Istanbuler Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen aus dem Jahr 2011 um.

Kritik gegen Montero aus anderen Ressorts

Die Ministerin musste in Spanien für ihre Initiative nicht mehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Am Wochenende wurde in diesem Jahr die 14. Frau von ihrem Lebenspartner ermordet. Seit 2003 kamen insgesamt 1047 Frauen durch Gewalt ihrer Ehemänner oder Partner um – durch „Macho-Gewalt“, wie diese Delikte in Spanien genannt werden. Die Zahlen machten deutlich, dass das Gesetz zum Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt aus dem Jahr 2004 überarbeitet werden muss. Damals hatte die sozialistische Regierung in Europa Maßstäbe gesetzt, das Strafrecht verschärft, besondere Gerichte und spezialisierte Sozialdienste eingeführt. Die Forderungen nach einer Reform nahmen vor zwei Jahren nach der Empörung über das milde Urteil nach einer Gruppenvergewaltigung während der Fiesta von Pamplona weiter zu: Fünf Männer, die sich „La Manada“ (Das Rudel) nannten, waren nur wegen Missbrauchs einer Achtzehnjährigen verurteilt worden.

Obwohl in der Regierung Konsens über ein neues Gesetz bestand, bedeutete Monteros Vorpreschen die erste größere Krise für die neue Linkskoalition. Denn das neue Gesetz, das auch stark auf Prävention und Sensibilisierung setzt, hat weitreichende Folgen für das Straf- und Arbeitsrecht bis hin zu den Lehrplänen. Monteros Entwurf sei unausgegoren und voller handwerklicher Fehler, hieß es aus anderen Ressorts. „Die Gleichstellungspolitik darf kein Lernlabor für Podemos werden“, hieß es aus der sozialistischen Partei. Vor allem das Justizministerium, das selbst an einer größeren Strafrechtsreform arbeitet, hatte zahlreiche Einwände: So sollen einige Strafen verringert oder sogar abgeschafft und gleichzeitig neue Straftatbestände eingeführt werden. Die autonomen Regionen sehen ihre Zuständigkeiten gefährdet. In der spanischen Presse wurde zudem über ein persönliches Motiv spekuliert. Die stellvertretende sozialistische Ministerpräsidentin Carmen Calvo habe nicht verwunden, dass sie in der neuen Regierung nicht mehr für die Frauenpolitik zuständig sei, und habe ihrer Nachfolgerin den Erfolg nicht gegönnt.

„Das Gleichstellungsministerium hat die Schlacht gewonnen“, zitierte die Online-Zeitung „El Diario“ am Dienstag ungenannte Quellen aus Monteros Partei. Die Blockade Calvos und des Justizministeriums sei überwunden. „Wichtig ist nicht, wie wir den Weg bis hierher zurückgelegt haben“, sagte Irene Montero diplomatisch-versöhnlich nach der Kabinettssitzung.